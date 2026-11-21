Doué, uno de los mejores jugadores del Paris Saint-Germain, puede tener una lesión de gravedad. Los primeros datos e impresiones suponen una alarma total en el conjunto entrenado por Luis Enrique. El futbolista francés puede haber sufrido una grave lesión en su rodilla tras un giro desafortunado en el encuentro de liga ante el Niza.

12 minutos después de marcar un gol en el duelo de su equipo en Niza, Doué sufrió una acción fortuita y solitaria. Cuando quería hacer un regate, su rodilla parece que se rompió y los gestos del jugador fueron dramáticos. Los gestos, los gritos… todo hace pensar que estamos ante una lesión de máxima gravedad, a la espera de los datos oficiales de los médicos del PSG.

🚨🤕 ALERTA DÉSIRÉ DOUÉ El francés sufrió una lesión y podría estar fuera durante un largo periodo 🚑 #Ligue1enDAZN 🇫🇷 https://t.co/uklUnK3XD6 — DAZN España (@DAZN_ES) November 21, 2026

Doué se fue del partido en camilla (entró en su lugar Ferran Torres, que después marcó también gol), con las manos en la cabeza y apoyado por sus compañeros. Unas imágenes que dan la sensación de que la lesión es de gravedad, aunque habrá que esperar al dato oficial por parte del equipo francés.

La jugada no pudo ser más desafortunada. Doué cogió la pelota y, para protegerla para que no se la quitaran, hizo un giro letal en el que se dañó la rodilla. Al instante de ese movimiento, el propio futbolista se dio cuenta de la gravedad.

Tras el partido, Luis Enrique quiso ser cauto, pero reconoció que la lesión es «grave»: «Hay que esperar a las pruebas, pero es una lesión grave, eso está claro. Es la vida de los futbolistas de muy alto nivel. Hay que aceptarlo, podemos ver situaciones así todas las jornadas».

Además, el entrenador español del PSG añadió que había hablado con Doué y que estaba en el vestuario: «Estoy seguro de que podrá recuperarse muy bien y de que volverá todavía más fuerte. Hay que esperar a las pruebas definitivas para saber exactamente cuál es la lesión».