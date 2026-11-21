Jorge Martín sigue vivo en la pelea por el título de MotoGP. La caída de Márquez y su quinto puesto le dejan a 55 puntos del liderato. Está vivo, aunque lo tiene prácticamente en chino, ya que necesita ganar o ser segundo y que Marc acabe décimo o peor. Pero mientras haya vida hay esperanza, y así lo ve el piloto de Aprilia, que afirmó que «en peores plazas he toreado… y lo he conseguido».

«Está igual de vivo que estaba, o menos vivo de lo que estaba el jueves. Al final mañana hay otra oportunidad. Intentaré mejorar mi velocidad. Aún no he encontrado lo que me hace falta para ser más rápido. Sí que es verdad que en carreras es donde mejor me he encontrado, estaba más cerca de ese pódium y bueno, espero mañana con la goma media, que suele irnos muy bien, mejorar el ritmo», dijo el 89 sobre sus opciones en la batalla contra Márquez por ser campeón de MotoGP.

Al ser preguntado por lo que se le pasó por la cabeza cuando vio la caída de la moto roja, comentó: «Cuando Marc se ha caído sólo pensaba en mantenerme en la moto, porque pensaba que todos, a medida que íbamos llegando, nos íbamos a caer, porque estaba lloviendo bastante en ese punto. He intentado ir con calma, hemos pillado después a Álex, y la verdad es que estaba muy concentrado en la carrera, intentando adelantar a Pedro y a Álex, pero ellos también tenían su pelea, entonces ha sido muy complicado pasar. Igualmente creo que ha sido la mejor sesión de todo el fin de semana, así que está claro que estoy haciendo pasitos, pero no los suficientes para pelear por ese podio».

Sobre su agresividad en la salida para ganar posiciones, dijo: «Está claro que siempre intento estar agresivo en la salida. Lo he intentado un poquito de más, pero sólo he pasado a un piloto, o sea que tampoco me ha ido tan bien. Es complicado, en esta pista la salida es difícil, hay muchos pilotos en pocos metros, pero bueno, yo lo intento, que no sea por eso, y estoy tranquilo porque he hecho lo que he podido».

«Al no haber rodado el año pasado, está claro que siempre voy con retraso. Esto es algo habitual, pero en esta pista lo he notado mucho más. A nivel de configuración, la verdad es que la moto va bien. Hemos visto a Raúl, hemos visto a Marco y estaban un pasito por delante. Seguramente físicamente no estoy a mi cien por cien, pero tampoco lo noto tanto en la pista. Al final es encontrar el estilo, intentar encontrar cómo hacer que esta moto funcione aquí. Es cuestión de tiempo, siempre es cuestión de tiempo, pero está claro que no tengo mucho más», señaló al ser preguntado por cuánto de lo que le está pasando este fin de semana es físico y cuánto de puesta a punto.

De la batalla con Acosta y lo difícil que se lo puso, aseguró: «Él está peleando su carrera. Creo que, dentro de la agresividad que le caracteriza, ha ido con mucho cuidado conmigo, eso lo tengo claro. Pensaba que podría pelear con los de delante. Me ha abierto hueco con Di Giannantonio, esperaba que me hiciese lo mismo con Álex, pero está claro que él está peleando por sus objetivos y no se le puede decir nada».

Respecto a si se ve ganando el domingo, Martín contestó: «Verme no me veo, la verdad, pero nunca se sabe. En peores plazas he toreado… y lo he conseguido. Así que voy a intentar sacar lo mejor de mí mañana. Creo que puedo pilotar mejor que hoy, que es el objetivo, y ya te digo, no estoy muy lejos de ese pódium. El segundo, quizá saliendo tan atrás, va a ser difícil, pero todo puede pasar y yo lo voy a intentar».

Por último, elogió el gran nivel de su compañero Bezzecchi aquí en Portimao: «La verdad que Marco me impresiona, no solo aquí, cada fin de semana, lo dominante que es. Me sorprende que a estas alturas no haya podido pelear por el Mundial hasta el final. Está claro que aún tiene opciones, pero creo que era mucho más favorito de lo que yo era y está claro que ahora está a un nivel altísimo».