Marc Márquez estaba algo cabizbajo tras su caída en la sprint cuando ya rozaba el título con la yema de los dedos. El líder del campeonato de MotoGP iba cómodo en la tercera posición, mientras Martín sufría para ser sexto e intentar adelantar a Acosta. Como él mismo dijo, el día estaba siendo «perfecto, hasta que faltaba una vuelta y media que ha aparecido la lluvia que tantas veces nos ha ayudado». No obstante, lo más importante es que se encuentra bien físicamente.

El piloto de Ducati entonó el mea culpa tras la caída y reconoció que fue su error: «Ya lo dije ayer que soy humano y que sentí la tensión. Y hoy, bueno, hemos hecho un gran día, un día perfecto, hasta que faltaba una vuelta y media que ha aparecido la lluvia que tantas veces nos ha ayudado. Esta vez no tenía que aparecer, pero ha aparecido y he sido demasiado optimista al entrar en esa curva siete. Es verdad que dices, pero ¿para qué arriesga? Entras y, cuando está un poquito más mojado que la vuelta anterior, se te van las dos ruedas y no sabes por qué. Lo importante es que estoy bien físicamente. Lo importante es que ha llegado este error, pero ha llegado en un momento cómodo porque Martín ha quedado quinto. Bezzecchi ha ganado, ha hecho su faena, pero mañana intentaremos cerrar el campeonato».

Las matemáticas para mañana las tiene claras: «Acabar la carrera». La paradoja es que, a pesar de la caída, está más cerca del título: «Por eso. Al final tienes que ver siempre lo positivo. Es verdad que seguramente más de uno de vosotros ya estabais ahí para enviar. Casi, casi. Alguno de vosotros, no sé, el becario… Le habrá saltado… Y le habrán atizado tan bien como me han atizado a mí cuando he llegado al box que no tocaba caer yo. Pero bueno, intentaremos mañana cerrarlo».

Una vez se ha demostrado que ganar es muy difícil: «Si es que ganar, la gente lo ve muy fácil. Por eso este fin de semana estoy muy tenso. Siempre hay riesgo. En las dos ruedas, siempre hay riesgo. Nunca existe el no lo tiene todo bajo control. Esto lo parece desde la tele, que lo tienes todo bajo control, pero siempre hay riesgo. Y lo más importante hoy es que mañana salgo segundo y que estoy bien físicamente».

Márquez bromeó con el hecho de que el título se vaya a decidir un domingo, como toda la vida: «Bueno, para seguir tu coña un sábado aparte, media hora antes de la carrera que seguramente alguno habrá encendido y ya se ha acabado. En casa, tú no te enteras de que es media hora antes. A no ser que estés ahí todo el rato con redes sociales, pero tú imagínate que te vas en bicicleta y llegas a las tres, pero resulta que ha sido antes. Así que nada, mañana nos verá más gente y esperemos que esto quede en una anécdota».

Respecto al trabajo de su hermano, Álex Márquez, en carrera, Marc quiso destacar su podio: «No creo que haya hecho de guardaespaldas hoy. No lo hemos hablado nunca directamente, pero en las otras carreras sí que se comentaba: «Bueno, va, si, estoy detrás…», pero aquí él hace su fin de semana y yo hago el mío porque no dependo de nadie. Entonces tengo que seguir mi dinámica, pero destacar el podio de mi hermano, que hace dos semanas o 18 días estaba en un quirófano. Es un tío duro y un tío que, sin la caída de Cataluña, cuidado dónde estaría en el campeonato».

Sobre si saldrá más cauto o más relajado que hoy en la prueba de mañana, dijo que «igual. Esperemos que haya unas condiciones estables, o de agua o de seco, pero igual, porque hoy me encontraba bien, me encontraba pilotando más fluido que ayer y eso es lo importante.

Por último, lanzó un mensaje y dijo que el partido no se ha acabado y mañana tendrá una nueva oportunidad de cerrar el décimo: «Sí, pero bueno, lo tenía a tocar. Es como cuando te han empatado el partido al minuto 90. No se ha acabado el partido. Continuaremos y mañana tendremos otra oportunidad».