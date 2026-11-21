El Villarreal de Íñigo Pérez no llega en un gran momento deportivo al Camp Nou, aunque seguro el parón le ha venido bien al equipo para poder respirar, pero el submarino amarillo en los últimos años sabe lo que es hacerle daño al Barcelona. En el último lustro, junto al Real Madrid en España y el PSG en Europa, es el equipo que más veces ha ganado en territorio blaugrana.

Tres veces ha ganado el Villarreal en Barcelona en las últimas cinco temporadas. De hecho, son las únicas tres victorias del cuadro valenciano sobre el Barça en los últimos 18 años. Desde 2008 a 2022 solamente le ganó una vez en todos los enfrentamientos.

En los últimos años, el Villarreal no ha sabido ganarle al Barcelona en territorio amarillo (lo ha perdido todo), pero en suelo culé sí lo ha logrado. Tres veces en los últimos cinco años es un bagaje más que positivo. De hecho, es el equipo que más veces ha ganado allí en ese tiempo junto al Real Madrid. Ambos con tres victorias, sumando la última de los blancos el pasado mes de octubre. También el PSG en Europa ha ganado tres veces en el último lustro.

De hecho, históricamente, el Villarreal le ha ganado 12 veces al Barcelona de un total de 58 partidos entre Liga y Copa. Pues bien, seis de ellas fueron en el Camp Nou y Montjuïc. Casi nada. Son números que hacen esperar un partido atractivo con un equipo valiente en territorio del líder.

Los números del Villarreal en Barcelona

La temporada pasada, el Barcelona arrasó al Villarreal con un 4-1 en el Camp Nou en el que Lamine Yamal fue el gran protagonista con tres goles. No hubo rival para el que a la postre sería el campeón de Liga. La última victoria de los amarillos en campo culé fue en la jornada 37 de la campaña 24/25. 2-3 ganó el Villarreal mientras el equipo azulgrana celebraba el título de Liga.

Las otras dos victorias del Villarreal en campo del Barcelona en los últimos cinco años se produjeron en la jornada 22 de la campaña 23/24 y en la jornada 38 de la 21/22. Esta última fue 0-2 con los tantos de Pedraza y Moi Gómez. La de hace casi tres años fue 3-5 en un partido loco con Xavi en el banquillo. Los amarillos remontaron un 3-2 con tres tantos entre el 84′ y el 102′.