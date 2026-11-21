Pedro Sánchez ya no sorprende a nadie. El presidente del Gobierno y candidato a la reelección vuelve a intentar captar la atención de los indecisos, con un tema que no deja indiferente a nadie: la vivienda. A ocho días de las elecciones generales del 29 de noviembre, el líder socialista ha anunciado este sábado que el próximo martes el Consejo de Ministros aprobará la prórroga del impuesto a la banca durante 2027, con la que espera recaudar 1.400 millones de euros para financiar nuevas políticas de vivienda.

Lejos del triunfalismo del anuncio de hoy, con el que Sánchez pretende sumar nuevos votantes la próxima semana, convendría recordar las promesas anteriores que parecen haber caído en el olvido.

Todavía no se ha acreditado la ejecución completa de las 184.000 viviendas asequibles que prometió en 2023. De aquellas 184.000 viviendas anunciadas por el Ejecutivo, únicamente se ha podido documentar la incorporación de 40.411 al parque protegido. Esto deja 143.589 viviendas cuya incorporación no consta acreditada, aunque parte de ellas se encuentran en distintas fases de desarrollo, construcción o rehabilitación.

Sin embargo, las previsiones trasladadas por Moncloa hoy traen otro paquete, sin recordar el anterior; los 1.400 millones permitirían financiar la construcción de más de 6.000 viviendas asequibles, la rehabilitación de unas 52.000 y la aplicación de bonificaciones fiscales a cerca de 120.000 inquilinos durante la próxima legislatura.

El anuncio se produce en plena recta final de la campaña electoral y recupera una figura tributaria que el Gobierno ya había utilizado anteriormente, el impuesto a la banca, pese a las advertencias del Banco de España sobre sus posibles efectos en el crédito y la inversión.

La hemeroteca de Sanchez lo pone en evidencia

La prórroga anunciada este sábado tampoco supone la creación de una figura tributaria nueva. Ya en 2022, el Gobierno de Sánchez aprobó un gravamen temporal sobre determinadas entidades financieras. Su justificación inicial estaba vinculada al contexto de elevada inflación y a la voluntad del Ejecutivo de exigir una mayor contribución a los sectores que estaban obteniendo beneficios elevados.

El gravamen, aplicado en 2023 y 2024, permitió recaudar 1.695 millones de euros en 2024, una cifra superior a los 1.400 millones que Sánchez prevé ingresar ahora con su prórroga hasta 2027. Una diferencia que plantea otra pregunta a la que el Gobierno deberá dar respuesta: qué destino tendrá el dinero que se recaude por encima de lo previsto.

Sin embargo, existe una diferencia entre ambos anuncios. Mientras que el gravamen original se justificó principalmente por la necesidad de repartir los costes económicos de la inflación, el Ejecutivo vincula ahora expresamente su continuidad a la financiación de políticas de vivienda, estrechamente ligado con su intento por mantenerse en el Gobierno.

Si bien, la decisión de mantener el impuesto llega después de que el Banco de España cuestionara determinados aspectos de su diseño. Hace ya dos años, Escrivá alertó de que gravar el margen de intereses y comisiones, sin tener suficientemente en cuenta las provisiones asociadas al riesgo, podía penalizar determinadas operaciones de financiación, especialmente los préstamos a pequeñas y medianas empresas.

Escrivá también advirtió de la importancia de no penalizar las inversiones tecnológicas de las entidades financieras españolas en un contexto de creciente competencia internacional.

Avisos desde el Banco de España

También hace un año, en su Informe de Estabilidad Financiera de primavera de 2025, el Banco de España volvió a analizar el nuevo impuesto y señaló que su configuración podía generar distorsiones al gravar una magnitud intermedia de la cuenta de resultados en lugar del beneficio final de las entidades. Pese a estas advertencias, Sánchez ha defendido la continuidad del gravamen en numerosas intervenciones.

El anuncio coloca así dos cuestiones sobre la mesa en plena campaña electoral; la continuidad de un impuesto cuyo diseño ha recibido objeciones técnicas y la capacidad del Ejecutivo para transformar sus nuevas previsiones de recaudación en viviendas efectivamente disponibles.

Por ahora, los 1.400 millones anunciados son sólo una previsión de ingresos y las nuevas actuaciones representan compromisos futuros, como la mayoría de sus propuestas anteriores. Su ejecución deberá contrastarse con los resultados de las políticas de vivienda ya aprobadas, especialmente con el programa de 184.000 viviendas anunciado en 2023, cuya materialización completa todavía no ha podido acreditarse.