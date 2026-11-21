Los policías de Guías Caninos que detectan los explosivos no disponen de chalecos antibalas, escudos ni cascos balísticos. Unas carencias que comprometen su seguridad durante el desempeño de las funciones de esta unidad tan expuesta a un elevado riesgo.

De esta unidad era el agente Juan José Rodríguez, conocido como Jota, fallecido el pasado 10 de noviembre en Oviedo en acto de servicio junto a su perro, Deny, por la explosión de una mochila abandonada tras un tiroteo y que han sido despedidos con honores por la Policía Nacional.

Los agentes de las unidades de Guías Caninos acuden de forma habitual junto a los especialistas en desactivación de explosivos (Tedax) ante los avisos de bomba o la aparición de objetos sospechosos. En la reciente tragedia, un agente del Tedax también resultó herido de gravedad.

Ha sido el sindicato Jupol, el mayoritario en la Policía Nacional, el que ha dado la voz de alarma a OKDIARIO denunciando el riesgo al que están expuestos sus compañeros de guías caninos ante la «falta de medios de protección individual adecuados».

«Esta grave situación evidencia, una vez más, la falta de atención de la Dirección General de la Policía a las necesidades reales de sus unidades operativas», declara a este diario Laura García, portavoz del sindicato, exigiendo que se les dote de forma urgente de chalecos antibalas, escudos y cascos balísticos para que dispongan de estos elementos de protección cuando acuden al aviso de posibles artefactos explosivos.

Según explica Jupol, muchos de los policías destinados a esta especialidad no disponen de chalecos antibalas. Además, indica que entre aquellos que sí han recibido algún tipo de protección existen importantes deficiencias en cuanto a su adecuación y funcionalidad.

«En algunos casos, los agentes únicamente disponen de la funda exterior del chaleco, sin los elementos de protección específicos frente a amenazas explosivas, lo que no supone protección alguna, mientras que en otros se les han facilitado chalecos de porte interior que son incompatibles con la uniformidad técnica que utilizan actualmente», precisa García.

Y destaca que esta situación «no sólo genera desigualdades entre los propios integrantes de una misma especialidad, sino que obliga a los agentes a desarrollar su trabajo con equipos que no se adaptan a las exigencias físicas y operativas de sus intervenciones».

Desde Jupol recuerdan que el trabajo de los Guías Caninos requiere una elevada movilidad, agilidad y libertad de movimientos para el adiestramiento, conducción y control de los perros policiales, así como para participar en registros, inspecciones, dispositivos de seguridad y actuaciones operativas. «La utilización de chalecos interiores con la nueva uniformidad de tejido técnico y elástico puede provocar rigidez, sobrecalentamiento y limitaciones de movimiento que dificultan el desempeño de estas funciones», precisa la portavoz del sindicato mayoritario.

Elementos de protección caducados

Jupol advierte, además, que actualmente se mantienen en servicio elementos de protección balística caducados, lo que supone «un riesgo inaceptable para los funcionarios, al no poder garantizarse que conserven las propiedades de protección para las que fueron diseñados».

Y hace hincapié en que es «especialmente grave» que una especialidad policial que desarrolla intervenciones en escenarios potencialmente peligrosos tenga que trabajar con equipos de protección que «no reúnen las condiciones necesarias de seguridad, ergonomía y adaptación a su actividad».

«Mientras los agentes desarrollan sus funciones con la máxima profesionalidad y eficacia, la Administración no garantiza siquiera unos equipos de protección individual adecuados, actualizados y adaptados a las características de cada especialidad, algo inadmisible», sentencia García.

El sindicato mayoritario de la Policía recuerda que el Real Decreto 2/2006, de prevención de riesgos laborales en la actividad de los policías establece el derecho de los agentes a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo y obliga a la Administración a proporcionar equipos de protección individual adecuados para el desempeño de sus funciones.

Revisión urgente del material

Por ello, Jupol exige a la Dirección General de la Policía que realice una revisión urgente de la dotación de material de protección de todas las unidades de Guías Caninos, que sustituya los paneles balísticos caducados y que garantice que todos los funcionarios dispongan de chalecos completos, homologados y adecuados a las amenazas a las que pueden enfrentarse.

Asimismo, reclama la dotación de chalecos de porte exterior compatibles con la uniformidad actual, que permitan a los agentes desarrollar su trabajo con las garantías de protección, movilidad y comodidad que exige esta especialidad.

«Jupol no va a aceptar que la falta de inversión, planificación y previsión en material policial termine convirtiéndose en un problema de seguridad para los propios agentes», avisa Laura García.

Y recalca que «la protección de quienes protegen a los ciudadanos no puede seguir siendo una cuestión secundaria ni quedar supeditada a la disponibilidad presupuestaria de cada comisaría, criticando que la Administración no garantice las condiciones de seguridad y protección que les corresponden, ni tampoco la profesión de riesgo, pese a jugarse la vida a diario en sus intervenciones».