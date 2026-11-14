Desalojada la Puerta del Sol en Madrid al hallar la Policía una mochila sospechosa

La Puerta del Sol en Madrid ha sido desalojada durante la noche de este sábado tras un aviso de bomba, el cual ha resultado ser otra falsa alarma. La alerta se activó alrededor de las 20:30 horas al localizarse una mochila sospechosa junto a la tienda de deporte de El Corte Inglés. De inmediato, agentes de la Policía Nacional procedieron a desalojar el establecimiento y los accesos de las calles de Preciados y del Carmen, cortando el paso a los peatones.

Efectivos TEDAX (Técnicos en Desactivación de Artefactos Explosivos) apoyados por unidades caninas especialistas en detectar explosivos se desplegaron para realizar labores de reconocimiento y analizaron el objeto. Al confirmarse que la mochila sólo contenía ropa en su interior y descartar de manera oficial la existencia de la amenaza, la Policía Nacional ha reabierto los accesos a la plaza.

Un primer aviso se había realizado alrededor de las 14:00 horas en la calle Preciados, en el que se reportaba un «bulto sospechoso» y que fue intervenido por la Policía, la cual no detectó en su interior ningún material explosivo.

Madrid ha sufrido durante la última semana varios avisos de bomba falsos que han obligado a la Policía Nacional a activar los protocolos antiterroristas. Esta cadena de alertas por mochilas o maletas abandonadas ha provocado el desalojo preventivo de varios lugares de la capital, como la plaza de España, la calle de Preciados, la calle del General Ibáñez de Íbero y recientemente la Puerta del Sol, además de establecimientos comerciales en varios municipios de la región.

Durante estos días, los TEDAX (Técnicos en Desactivación de Artefactos Explosivos) de la Policía Nacional se han desplegado en diversos puntos, como la Dirección General de la Guardia Civil en Guzmán el Bueno y en la calle de Félix Boix en Chamartín. Asimismo, las intervenciones se han extendido a Fuenlabrada, Vallecas y Arganda del Rey, e incluso en Guadarrama, donde los especialistas tuvieron que realizar explosiones controladas preventivas.

Los avisos han llegado hasta el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, donde las Brigadas de Información están investigando las amenazas dirigidas a ocho vuelos comerciales.

España sufre una oleada de avisos de bomba

Más de 30 alertas de bomba han sido provocadas en su mayoría por mochilas y maletas abandonadas en puntos concurridos, como estaciones de transporte o centros comerciales. Los avisos se han realizado entre la Comunidad de Madrid, Andalucía, Aragón y la Comunidad Valenciana. Aunque todos los incidentes se han saldado sin heridos ni presencia de explosivos, la Policía Nacional y la Guardia Civil mantienen abierta una investigación para esclarecer si estos episodios están coordinados entre sí.

En Andalucía, la Policía Nacional desplegó un operativo después de localizar una maleta abandonada en las inmediaciones de la parada del Metrocentro en el Archivo de Indias, en Sevilla, donde los agentes llevaron a cabo una detonación controlada. Asimismo, en Marbella se ha desalojado el centro de salud de San Pedro de Alcántara por la presencia de otra maleta abandonada, mientras que en San Fernando una mochila olvidada en la parada del tranvía de la Venta de Vargas ha obligado a cortar el acceso al centro.

Por otra parte, en Zaragoza, otra alerta por una mochila abandonada ha movilizado a la Policía Nacional, que ha acudido al lugar para desplegar un dispositivo preventivo. Una hora después, los agentes han comprobado que no se trataba de una amenaza real.