Desalojada la Puerta del Sol en Madrid al hallar la Policía una mochila sospechosa
La Puerta del Sol en Madrid ha sido desalojada durante la noche de este sábado tras un aviso de bomba, el cual ha resultado ser otra falsa alarma. La alerta se activó alrededor de las 20:30 horas al localizarse una mochila sospechosa junto a la tienda de deporte de El Corte Inglés. De inmediato, agentes de la Policía Nacional procedieron a desalojar el establecimiento y los accesos de las calles de Preciados y del Carmen, cortando el paso a los peatones.
Efectivos TEDAX (Técnicos en Desactivación de Artefactos Explosivos) apoyados por unidades caninas especialistas en detectar explosivos se desplegaron para realizar labores de reconocimiento y analizaron el objeto. Al confirmarse que la mochila sólo contenía ropa en su interior y descartar de manera oficial la existencia de la amenaza, la Policía Nacional ha reabierto los accesos a la plaza.
Un primer aviso se había realizado alrededor de las 14:00 horas en la calle Preciados, en el que se reportaba un «bulto sospechoso» y que fue intervenido por la Policía, la cual no detectó en su interior ningún material explosivo.
Madrid ha sufrido durante la última semana varios avisos de bomba falsos que han obligado a la Policía Nacional a activar los protocolos antiterroristas. Esta cadena de alertas por mochilas o maletas abandonadas ha provocado el desalojo preventivo de varios lugares de la capital, como la plaza de España, la calle de Preciados, la calle del General Ibáñez de Íbero y recientemente la Puerta del Sol, además de establecimientos comerciales en varios municipios de la región.
Durante estos días, los TEDAX (Técnicos en Desactivación de Artefactos Explosivos) de la Policía Nacional se han desplegado en diversos puntos, como la Dirección General de la Guardia Civil en Guzmán el Bueno y en la calle de Félix Boix en Chamartín. Asimismo, las intervenciones se han extendido a Fuenlabrada, Vallecas y Arganda del Rey, e incluso en Guadarrama, donde los especialistas tuvieron que realizar explosiones controladas preventivas.
Los avisos han llegado hasta el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, donde las Brigadas de Información están investigando las amenazas dirigidas a ocho vuelos comerciales.