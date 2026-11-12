Oleada de avisos bomba en España: siete alertas en tres comunidades

Siete falsos avisos de bomba han obligado a activar los protocolos de seguridad y desplegar a los equipos TEDAX en tres comunidades autónomas. Las alertas, provocadas en su mayoría por mochilas y maletas abandonadas en puntos concurridos como estaciones de transporte o centros comerciales, se repartieron entre la Comunidad de Madrid (Fuenlabrada, Galapagar y Arganda del Rey), Andalucía (Sevilla, San Fernando y Marbella) y Zaragoza. Aunque todos los incidentes se saldaron sin heridos ni presencia de explosivos, la Policía Nacional y la Guardia Civil mantienen abierta una investigación para esclarecer si estos episodios están coordinados entre sí.

El último se ha registrado en la estación de Delicias, en Zaragoza. Una mochila abandonada se encontraba en la zona, donde la Policía Nacional ha acudido y desplegado un dispositivo preventivo. Una hora después han comprobado que no se trataba una amenaza real. La estación no ha llegado a ser desalojada por completo.

Tres mochilas sospechosas han obligado a movilizar a la Guardia Civil en tres zonas de la Comunidad de Madrid. En Arganda del Rey, el aviso se ha producido en las inmediaciones de un colegio tras hallar una mochila en unos contenedores. Agentes de la Policía Local han cortado la circulación sin tener que evacuar ni el colegio ni los edificios residenciales cercanos.

Otro aviso se ha producido en Galapagar, en una estación de servicio. En este caso, ha sido un trabajador de la gasolinera quien ha detectado una mochila.

Un tercer aviso se ha producido en Fuenlabrada, provocando un gran despliegue policial cerca del polideportivo Fernando Martín. La mochila se encontraba junto a una farola. En el operativo participaron efectivos policiales, drones y perros especializados.