Los TEDAX han realizado una detonación controlada de una mochila sospechosa en Guadarrama

Agentes de los TEDAX han realizado una detonación controlada de una mochila en la localidad madrileña de Guadarrama durante la tarde de este miércoles. Previamente, la Guardia Civil ha establecido un perímetro de seguridad y se ha desalojado la gasolinera Shell, un supermercado Supercor contiguo y un establecimiento DIA cercano. Este aviso se suma a las falsas alarmas de bomba que tuvieron lugar ayer en Madrid.

Agentes de seguridad han establecido un perímetro la tarde de este miércoles para facilitar la intervención de los agentes TEDAX ante un aviso de un posible artefacto explosivo. Acompañados por perros especializados en detección de explosivos, han inspeccionado la zona para determinar si el objeto era real o si se trataba de una falsa alarma. Los efectivos han procedido a la detonación controlada de la mochila, que finalmente no contenía explosivos. La detonación, sin embargo, ha provocado un fuerte estruendo que ha sobresaltado a algunos vecinos.

Horas más tarde, hacia las 20:00 horas, el Ayuntamiento ha comunicado la existencia de otro objeto sospechoso en la calle Dehesa de los Panes, cerca de otro establecimiento. Se activó de nuevo el protocolo, descartándose también cualquier peligro para la seguridad.

Alarma en Madrid por un falso aviso de bomba

Un falso aviso de bomba en las inmediaciones de la Dirección General de la Guardia Civil durante la noche del martes en Madrid ha activado las alarmas de los servicios de emergencia y las Fuerzas de Seguridad del Estado. El gran despliegue policial y sanitario que se ha movilizado en la zona de Guzmán el Bueno ha finalizado tras una hora sin que se localizara ningún artefacto explosivo, confirmándose que se trataba de una falsa alarma.

Tras una primera inspección en el entorno del edificio principal de la Dirección General de la Guardia Civil, las fuerzas del orden recibieron una segunda amenaza en una calle paralela, lo que obligó a reubicar temporalmente los recursos hacia la Avenida de la Reina Victoria antes de dar por desactivada la alerta definitivamente. Afortunadamente, el protocolo preventivo activado por SAMUR-Protección Civil ante la posibilidad de múltiples víctimas no tuvo que intervenir y la situación en el distrito de Moncloa-Aravaca ha vuelto a la normalidad.

Los agentes han acordonado la zona y han procedido a recoger el mobiliario de la zona. Una hora después, la falsa alarma había sido dada por concluida y los efectivos se habían retirado.