Un aviso de bomba en Valencia provoca el desalojo de un instituto y una maleta abandonada en Torrevieja el de la estación de autobuses

Agentes de la Guardia Civil han evacuado este viernes la estación de autobuses de Torrevieja, una localidad turística ubicada situada al sur de la provincia de Alicante, después de las sospechas generadas por una maleta aislada y que no era reclamada por ningún viajero, ante la posibilidad de que contuviera en su interior un artefacto programado para estallar.

TEDAX y grupo cinológico del Instituto Armado se han desplazado al recinto desde que se ha producido el aviso, a las 11:24. Si bien, según otras fuentes, el artefacto ya ha sido explosionado, así como un pequeño neceser que contenía en su interior la maleta sospechosa.

En este caso, no se ha producido aviso de bomba. La actuación de la Benemérita ha sido, pues, de carácter preventivo. Los agentes han utilizado un robot para investigar y explotar la citada maleta.

La estación de autobuses de Torrevieja es una de las que cuenta con un mayor número de viajeros a lo largo del año, porque este transporte público constituye el principal medio de transporte de entrada y salida en la ciudad.

La localización de la maleta sospechosa ha producido un importante despliegue de los cuerpos de seguridad, así como el desvío del tráfico y del transporte público, porque la Policía Local y la Guardia Civil han acordonado un perímetro de seguridad de varias manzanas ante las sospechas. Además, han sido desalojados varios comercios.

En paralelo, también este viernes, en Valencia, un instituto de enseñanza media, el de Ciudad del Aprendiz, ha tenido que ser temporalmente desalojado, por un tiempo aproximado de una media hora según las fuentes consultadas por OKDIARIO, a causa, en este caso sí, de un aviso de bomba que ha resultado ser finalmente falso. La Policía Nacional ha desplazado, no obstante, de inmediato, a dos indicativos hasta el centro educativo en que se ha producido el falso aviso de bomba que ha generado el posterior desalojo del citado instituto.

La de Torrevieja es la octava actuación de los TEDAX de la Guardia Civil en cuatro comunidades autónomas en las últimas horas, de las que siete se han producido por falsos avisos de bomba. Y una, la de Torrevieja, ante la sospecha de que en el interior de la maleta hallada hubiera un artefacto explosivo programado.

El de Valencia supone el octavo falso aviso de bomba, también en cuatro autonomías en las últimas horas. Una situación que, según las fuentes consultadas, está obligando a las fuerzas de seguridad muy atentas ante este tipo de acontecimientos.

Los hechos, pues, se han producido después de que, tal como ha publicado OKDIARIO, este jueves se produjeran hasta siete falsos avisos de bomba, que han obligado también a activar los protocolos de seguridad y desplegar a los equipos TEDAX.

Las alertas, provocadas en su mayoría por mochilas y maletas abandonadas en puntos concurridos como estaciones de transporte o centros comerciales, se repartieron entre la Comunidad de Madrid (Fuenlabrada, Galapagar y Arganda del Rey), Andalucía (Sevilla, San Fernando y Marbella) y Zaragoza. Aunque todos los incidentes se saldaron sin heridos ni presencia de explosivos, la Policía Nacional y la Guardia Civil mantienen abierta una investigación para esclarecer si estos episodios están coordinados entre sí.