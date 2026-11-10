Alarma en el centro de Madrid por un falso aviso de bomba junto a la Dirección General de la Guardia Civil

Un falso aviso de bomba en las inmediaciones de la Dirección General de la Guardia Civil durante la noche de este martes en Madrid ha activado las alarmas de los servicios de emergencia y las Fuerzas de Seguridad del Estado. El gran despliegue policial y sanitario que se ha movilizado en la zona de Guzmán el Bueno ha finalizado tras una hora sin que se localizara ningún artefacto explosivo, confirmándose que se trataba de una falsa alarma.

Tras una primera inspección en el entorno del edificio principal de la Dirección General de la Guardia Civil, las fuerzas del orden recibieron una segunda amenaza en una calle paralela, lo que obligó a reubicar temporalmente los recursos hacia la Avenida de la Reina Victoria antes de dar por desactivada la alerta definitivamente. Afortunadamente, el protocolo preventivo activado por SAMUR-Protección Civil ante la posibilidad de múltiples víctimas no tuvo que intervenir y la situación en el distrito de Moncloa-Aravaca ha vuelto a la normalidad.

Según las fuentes consultadas por OKDIARIO, efectivos de la Policía han pedido a los vecinos próximos que desalojaran sus viviendas ante un aviso de bomba; a otros no los dejaban acceder a sus residencias, ya que la zona estaba precintada.

Los agentes han acordonado y han procedido a recoger el mobiliario de la zona. Una hora después, la falsa alarma había sido dada por concluida y los efectivos se habían retirado.

Segundo aviso de bomba en Madrid

Ya es el segundo aviso de bomba que ha ocurrido este martes en Madrid. Durante la tarde se ha reportado una alerta de un presunto maletín abandonado en las inmediaciones de la calle de Félix Boix en Chamartín. Trabajadores de los bares de la zona han dicho a OKDIARIO que varias patrullas de la Policía Nacional han llegado a la zona para retirar un maletín que contenía un artefacto explícito, pero añaden que el aviso resultó ser falso, ya que no encontraron nada dentro del maletín.