Los 10 mejores muebles de TV de 2026: ¿cómo elegir según el tamaño de tu televisor?

¿Cuál dirías que es el mueble más importante del salón y por qué la mesa para la televisión? Al menos, es protagonista en la mayoría de salones, suele estar ubicada en una posición central y marca el resto de la estética del comedor. Su función es sostener tu tele, así que debe estar adaptada al tamaño y a las pulgadas, pero puedes optar por acabados en diferentes materiales, texturas y colores.

Una decisión inteligente, y en línea con las tendencias en muebles de salón para 2026, es aprovechar para elegir un mueble de TV que sea funcional y que tenga almacenamiento suficiente para objetos que necesites tener a mano (consolas, barras de sonido, mandos, cables, textiles…). Hemos preparado una comparativa de los mejores muebles de TV de 2026, basándonos en los materiales, la capacidad de almacenamiento, el tamaño de la tele y la relación calidad-precio. ¡Toma nota!

Top 10 mejores muebles de TV de 2026

Modelo Material Medidas Capacidad de almacenaje Tamaño TV recomendado Punto fuerte Precio Mesa TV Ivar PB y melamina con patas metálicas 160 x 40 x 49 cm 3 compartimentos Entre 55″ y 75″ Capacidad para mantener ocultos cables y accesorios con una estética actual y elegante 199,95€ Mesa TV Moena Madera maciza de mango y DM chapado en madera de mango 240 x 43 x 44 cm 3 puertas y 1 estante central abierto 75″ o más Gran formato con detalles texturizados que le dan un toque sofisticado 839,90€ Mesa TV Dakar Madera maciza de mango 200 x 40 x 55 cm 2 compartimentos y 2 cajones TVs grandes a partir de 65″ La combinación de madera maciza sostenible y diseño sobrio aporta carácter sin recargar 735€ Mesa TV Pitarch Kamet Melamina de alta calidad 160 x 40 x 52 cm 2 puertas con sistema corredero Hasta 65″ Diseño compacto y versátil para optimizar espacios pequeños 124,99€ Mesa TV Onix MDF, melamina y chapa de nogal 200 x 45 x 47 cm 4 puertas con estantes interiores regulables Hasta 75-85″ Estética minimalista y buena capacidad de organización interna 989€ Mesa TV Kairo PB y melamina + patas en MDF con acabado melamina en color nogal 186 x 40 x 50 cm 6 compartimentos con sistema de apertura tipo uñero Hasta 65» Diseño geométrico con gran capacidad de organización en formato compacto 279,95€ Mesa TV Extensible acabado Nogal Madera manufacturada 120-180 x 40 x 45 cm 3 cajones + módulos laterales configurables Hasta 80″ Capacidad para adaptarse al espacio disponible 479,99€ Mesa TV BESTÅ Tablero de fibras y partículas con chapa de roble 120 x 42 x 48 cm 2 baldas regulables + compartimentos cerrados Hasta 45″ Sistema modular personalizable para adaptarse si cambian las necesidades 185€ Mesa TV Dream Space Madera contrachapada 80 x 35 x 36,5 cm (cada unidad) Estantes y compartimentos abiertos Hasta 55″ Módulos muy versátiles en formato doble, ideal para espacios pequeños 117,99€ Mesa TV Hiba Roble macizo, chapa de roble MDF y estructura de acero con pintura epoxi negra 200 x 42 x 50 cm 4 puertas + 2 cajones + varios compartimentos interiores Hasta 85″ Diseño industrial de alta gama, con gran capacidad de almacenaje y materiales premium 679,20€

Mesa TV Ivar, calidez natural y estética contemporánea

El mueble TV 160 Ivar va a ser capaz de definir la estética de tu salón, con su acabado en madera natural con patas metálicas negras. Crea un contraste que encaja muy bien en las tendencias en muebles de salón de 2026, y por eso queda de maravilla en espacios minimalistas y también en ambientes más cálidos.

El acabado en melamina facilita el mantenimiento diario, aunque no es el material más resistente frente a golpes.

No tiene tiradores visibles, sino un sistema de apertura push para un frontal más limpio.

Mesa TV Moena, la pieza que también viste la pared

Uno de los muebles de TV modernos que más nos gustan es el Moena 240 de Kenay, fabricado en madera maciza de mango con un frontal ranurado tallado que aporta profundidad, textura y un acabado artesanal muy difícil de encontrar en otros muebles fabricados en serie. Sin embargo, lo hemos seleccionado porque consigue transformar el salón por sí mismo y hace que la televisión pase a un segundo plano.

El cierre suave de las puertas proporciona una sensación premium y de confort en el día a día.

Tiene una estética marcada, que es un punto a favor, pero no encaja igual de bien en ambientes más minimalistas o de inspiración industrial.

Mesa TV Dakar, para un salón más auténtico

El mueble de TV Dakar nos demuestra que la madera es una apuesta segura si estás buscando una pieza con personalidad y que nunca pasará de moda. Está fabricado en madera maciza de mango y la particularidad es que las vetas naturales hacen que no haya dos muebles idénticos. Y sus 200 cm de largo te van a venir muy bien en salones amplios.

La madera de mango es una de las opciones más sostenibles, porque procede de árboles que han finalizado su ciclo productivo de fruta.

Cada pieza tiene variaciones de color y vetas propias, por lo que son exclusivas.

Mesa TV Pitarch Kamet, la mejor en calidad-precio

No todos los muebles de TV con buena calidad-precio equilibran tan bien el diseño, la funcionalidad y el presupuesto. Sin embargo, este modelo acierta, con 160 cm de ancho, acabado en tono roble gold y una estética de líneas limpias. Lo que lo diferencia de otros modelos de esta comparativa es la puerta corredera, que modifica el mueble según las necesidades de cada momento.

La puerta deslizante cambia la distribución visual en segundos.

Acabados en melamina originales y acordes a su precio, aunque no transmiten la misma sensación premium que la madera maciza o los chapados naturales.

Mesa TV Onix, el que mejor integra la tele en el salón

Si tienes una tele que supera las 65 pulgadas, es difícil encontrar un mueble de TV moderno que mantenga el equilibrio visual. En cambio, el Onix de Kave Home resuelve el problema con un diseño de 200 cm de largo y un acabado oscuro inspirado en la madera de nogal. Además, tiene detalles que recuerdan a los paneles japoneses Shoji para un toque más sofisticado y diferente a muchos muebles de TV con almacenaje y una estética más fría.

Los estantes interiores son ajustables para adaptar el almacenamiento a consolas, barras de sonido o dispositivos.

El acabado oscuro le da mucha personalidad. Eso sí, encaja mejor en salones medianos o amplios que en espacios con poca luz natural.

Mesa TV Kairo, el mueble de TV de diseño que eligen los interioristas

El Kairo se cuela en esta comparativa de los mejores muebles de TV de 2026 para demostrarnos que los diseños geométricos tienen mucho recorrido todavía en las tendencias de muebles de salón para 2026. Destaca con un acabado en color nogal y líneas contemporáneas que nos recuerdan a un mobiliario más caro. Además, tiene 186 cm de ancho y seis compartimentos de almacenaje.

Los 6 compartimentos son prácticos para ganar almacenamiento que en modelos con menos divisiones internas.

El sistema de apertura tipo uñero mantiene el frontal limpio y refuerza el carácter minimalista.

Mesa TV Extensible acabado Nogal, ideal si cambian las necesidades de tu salón

Si tu salón no tiene una distribución clara, ni un tamaño fijo, o prevés que en un futuro puedan cambiar tus necesidades, esta mesa extensible es para ti. Su gran baza es precisamente el sistema extensible para pasar de 180 a 280 cm y ajustarse a todo tipo de espacios sin perder equilibrio. Además, también es reversible, por lo que puedes colocar los módulos de almacenaje a izquierda o derecha libremente.

El sistema extensible cambia la longitud del mueble sin sustituirlo.

El montaje requiere algo de tiempo y vas a necesitar ayuda.

Mesa TV BESTÅ, un sistema modular con estilo

Otra opción que se adapta a todos los salones, aunque de manera diferente al anterior, es esta mesa de TV BESTÅ de Ikea, con 120 cm de ancho y una estética en blanco con detalles en chapa de roble apta para televisores de hasta 45″. Es la mejor mesa para televisión si quieres soluciones que se puedan ampliar o personalizar con el paso del tiempo.

Las aberturas traseras te permiten ocultar cables, y podrás acceder fácil a los dispositivos conectados.

Incluye baldas regulables para reorganizar el interior a tu gusto.

Mesa TV Dream Space, el dúo más flexible para tu salón

El Dream Space es un dúo, porque es un conjunto de dos piezas muy versátiles. Es decir, cada unidad mide 80 cm y funcionan de manera independiente para amueblar tu salón como necesites. Además, tiene un acabado en blanco y un diseño muy sencillo que queda bien en interiores luminosos. Es útil, sobre todo, para pisos pequeños, segundas residencias o habitaciones en las que la televisión no es el elemento principal.

Se comercializa en pack de dos unidades para jugar con la distribución del espacio según las necesidades del salón.

Puedes colocar decoración que no sea muy pesada, pero no es un mueble para televisores grandes.

Mueble de TV Hiba, una pieza de arquitectura para tu salón

Por último, cierra la comparativa de los mejores muebles de TV de 2026 este modelo Hiba de La Redoute, que está a otro nivel. Tiene 200 cm de largo y una combinación de roble macizo con estructura metálica negra que no pasa desapercibida. Sin embargo, se integra muy bien dentro del salón con una estética industrial suave, líneas limpias y proporciones equilibradas.

Incluye cuatro puertas con cierre suave, muy cómodas en el uso diario.

El tamaño XXL es algo excesivo en salones pequeños y corres el riesgo de que domine el espacio.

¿Qué mueble elegir en 2026 para la TV?

Sabemos que ya le has echado el ojo a algún modelo, pero antes de tomar la decisión de qué mueble de TV comprar, tienes que saber cuál es el mejor de esta selección según el tamaño del televisor, el espacio disponible o la decoración del salón. Toma nota:

Mejor mueble de TV de madera : Moena y Dakar.

: Moena y Dakar. Mejor mueble de TV de diseño : Hiba y Onix.

: Hiba y Onix. Mejor mueble de TV calidad-precio : Kamet y BESTÅ.

: Kamet y BESTÅ. Mueble de TV con más almacenaje : Hiba y Kairo.

: Hiba y Kairo. Muebles para televisores grandes: Onix y Extensible acabado nogal.

Cómo acertar con la compra y qué tener en cuenta en un mueble de TV

Por otro lado, hay varios aspectos y características a tener en cuenta para terminar de elegir la mejor mesa para televisión. El primer filtro es el tamaño del televisor, porque las teles de hasta 55″ necesitan mesas más pequeñas; en cambio, si tienes una tele de más de 75″, necesitarás muebles para televisores a partir de 180 o 200 cm y si son extensibles, mejor.

Elige bien los materiales: la madera maciza tiene mucha presencia y es duradera, aunque más cara; la chapa natural equilibra muy bien la estética y el precio; la MDF es estable y versátil, mientras que la melamina es muy práctica para uso diario y económica. Fíjate en el almacenamiento (cajones, puertas, estantes abiertos, pasacables), en que el estilo decorativo encaje con el salón y, por supuesto, procura que la pieza en cuestión tenga una buena relación calidad-precio.

Preguntas frecuentes sobre los mejores muebles de TV de 2026

¿Qué materiales son mejores en muebles de TV?

Depende del uso. La madera maciza es la más duradera y resistente, pero la melamina y el MDF son más económicas si buscas muebles de TV con buena relación calidad-precio.

¿Qué ventajas tienen los muebles de TV con almacenaje?

Puedes mantener ordenados los cables, mandos, consolas o dispositivos, sin que haya demasiado desorden visual.

¿Cómo elegir la mejor mesa para televisión?

Procura que se adapte al tamaño del televisor, que sea estable y soporte el peso, que quede bien con la decoración del salón y, si es posible, que también incluya distintas opciones de almacenamiento.

¿Qué estilo de mueble de TV está de moda en 2026?

Las tendencias en muebles de salón para 2026 apuntan a materiales naturales, líneas limpias, tonos madera y combinaciones con metal negro.

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