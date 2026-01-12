Las mejores plataformas de streaming de vídeo: comparativa de precio y catálogo
Analizamos precios, contenidos y experiencias de usuario para que encuentres tu plataforma de streaming ideal este 2026
El streaming de vídeo está más vivo que nunca. La competencia se ha disparado, los precios han subido por la inflación y cada plataforma busca diferenciarse con catálogos exclusivos, producciones originales y nuevas formas de suscripción. Para quienes se preguntan qué plataforma de streaming elegir, la oferta puede resultar abrumadora. Por eso hemos preparado esta comparativa de plataformas de streaming 2026, con datos claros y un análisis que te ayudará a decidir cuál es la mejor opción según tus gustos y tu presupuesto.
Aquí encontrarás precios, contenidos destacados y ventajas de cada servicio. La idea es sencilla, que puedas comparar y encontrar la que mejor encaje contigo.
|Plataforma
|Precio desde
|Catálogo destacado
|Contenido original
|Prueba gratis
|Perfil recomendado
|Disney+
|8,99 euros
|Marvel, Star Wars, Pixar, Hulu
|Sí
|No
|Familias y fans de franquicias
|DAZN
|9,99 euros
|Fútbol, motor, boxeo, deportes en directo
|No (principalmente derechos)
|No
|Fans del deporte en directo
|Movistar+
|9,99 euros
|Series, cine, deportes, canales TV
|Sí (coproducciones)
|No
|TV + streaming en un mismo servicio
|Amazon Prime Video
|4,99 euros
|Series, cine, Originals, alquiler
|Sí
|Sí
|Mejor relación calidad/precio
|Netflix
|5,49 euros
|Series globales, realities, películas
|Sí, amplio y constante
|No
|Variedad y estrenos semanales
|Apple TV+
|9,99 euros
|Producciones premium
|Sí (muy premiadas)
|Sí
|Alta calidad, no volumen
|Atresplayer
|4,99 euros
|Series y programas españoles
|Sí (Atresmedia)
|Sí
|Fans de contenido español
|Sky Showtime
|6,99 euros
|Paramount, DreamWorks, Showtime
|Sí
|No
|Precio medio y catálogo variado
|Formula 1 TV
|9,99 euros
|F1 en directo, onboards, estadísticas
|No
|No
|Aficionados a la Fórmula 1
|Sharingful
|Variable
|Shared accounts (legal sharing marketplace)
|No
|Sí
|Ahorrar compartiendo suscripciones
Compara y encuentra la ideal para ti.
Disney+ – contenido familiar
Disney+ se ha consolidado como la plataforma de referencia para familias y fans de Marvel, Star Wars y Pixar. Además, integra Hulu en España, ampliando su catálogo con series más adultas.
- Ventajas: franquicias icónicas, producciones originales, calidad de imagen.
- Aspectos a mejorar: sin prueba gratuita, catálogo menos variado fuera de sus marcas.
Suscríbete a Disney+ y disfruta de las sagas más queridas
DAZN – deportes en directo
DAZN es la referencia en streaming de deportes: fútbol, motor, boxeo y más. Su atractivo está en los derechos exclusivos y la retransmisión en directo.
- Ventajas: experiencia en vivo, variedad de deportes.
- Aspectos a mejorar: sin prueba gratuita, precio elevado para algunos usuarios.
Contrata DAZN y vive el deporte en directo
Movistar+ – televisión y streaming en un mismo servicio
Movistar+ combina canales de televisión con streaming bajo demanda. Es la opción más completa para quienes quieren deportes en directo, cine de estreno y series españolas e internacionales.
- Ventajas: fútbol, motor, cine reciente, integración con TV.
- Aspectos a mejorar: precio más alto, sin prueba gratuita.
Contrata Movistar+ y ten todo en un mismo servicio.
Amazon Prime Video – relación calidad-precio imbatible
Prime Video destaca por su precio competitivo y por incluir otros beneficios como envíos rápidos y Prime Music. Su catálogo mezcla Originals, cine y series, además de alquiler de estrenos.
- Ventajas: precio bajo, prueba gratuita, variedad de contenidos.
- Aspectos a mejorar: interfaz menos intuitiva, catálogo irregular en calidad.
Activa tu prueba gratis en Prime Video.
Netflix – el gigante del streaming con estrenos constantes
Netflix sigue siendo referencia mundial en volumen y diversidad. Su catálogo abarca desde series globales hasta realities y películas originales. El punto fuerte es la frecuencia de estrenos, cada semana hay novedades. También puedes conseguir una tarjeta regalo para tener Netflix sin necesidad de suscribirte.
- Ventajas: catálogo inmenso, producciones originales reconocidas, buena usabilidad.
- Aspectos a mejorar: subida de precios, planes con anuncios, ausencia de prueba gratuita.
Suscríbete a Netflix y accede a estrenos cada semana.
Apple TV+ – producciones premium
Apple TV+ apuesta por calidad frente a cantidad. Sus series y películas originales han ganado premios internacionales y se caracterizan por una producción impecable.
- Ventajas: calidad 4K, sonido envolvente, producciones premiadas.
- Aspectos a mejorar: catálogo reducido, precio medio-alto.
Prueba Apple TV+ gratis y disfruta de producciones de alto nivel.
Atresplayer – contenido español
Atresplayer es la plataforma de Atresmedia, con series y programas españoles. Es la mejor opción para quienes buscan producciones nacionales.
- Ventajas: prueba gratuita, precio bajo, contenido local.
- Aspectos a mejorar: catálogo limitado frente a competidores globales.
Activa tu prueba gratis en Atresplayer
Sky Showtime – catálogo variado a buen precio
Sky Showtime combina Paramount, DreamWorks y Showtime. Su precio medio lo convierte en una opción equilibrada.
- Ventajas: catálogo variado, precio competitivo.
- Aspectos a mejorar: sin prueba gratuita, menos producciones originales que otros.
Formula 1 TV – pasión por la F1
Formula 1 TV está pensada para los aficionados a la Fórmula 1. Ofrece carreras en directo, cámaras on-board y estadísticas detalladas.
- Ventajas: contenido exclusivo de F1, experiencia inmersiva.
- Aspectos a mejorar: precio elevado para un único deporte, sin prueba gratuita.
Suscríbete a F1 TV y sigue cada carrera
Sharingful – ahorrar compartiendo
Sharingful es un marketplace legal para compartir cuentas de streaming. Permite ahorrar al dividir suscripciones entre varios usuarios.
- Ventajas: ahorro significativo, flexibilidad.
- Aspectos a mejorar: depende de la comunidad, catálogo indirecto.
Regístrate en Sharingful y comparte tus suscripciones.
¿Cuál es la mejor plataforma de streaming para ti?
La respuesta depende de lo que más disfrutes viendo y de cuánto quieras gastar. No hay una única “mejor plataforma de streaming”, sino la que encaja con tu perfil. Aquí lo desglosamos por intereses:
Para ver series y cine
Si lo tuyo son las series y las películas, las opciones más interesantes siguen siendo Netflix, Disney+ y Amazon Prime Video.
Para deportes
Los aficionados al deporte tienen tres nombres claros: DAZN, Movistar+ y Formula 1 TV. DAZN concentra fútbol y motor, Movistar+ combina retransmisiones deportivas con cine y series, y F1 TV se centra en la experiencia exclusiva de la Fórmula 1.
Para contenido español o europeo
Si prefieres producciones locales o cine europeo, destacan Atresplayer y Movistar+. Atresplayer ofrece series y programas españoles, y Movistar+ suma producciones nacionales con internacionales.
Para ahorrar o compartir
Para quienes buscan ajustar el presupuesto, Sharingful y Prime Video son las alternativas más atractivas. Sharingful permite compartir cuentas de forma legal, mientras que Prime Video ofrece un precio bajo.
Mejor para familias
Las familias encuentran su mejor aliado en Disney+ y Apple TV+. Disney+ reúne las sagas más queridas y animación para todas las edades, mientras que Apple TV+ apuesta por producciones de alta calidad.
Cómo elegir tu plataforma de streaming ideal
Antes de decidir, conviene tener en cuenta algunos criterios básicos:
- Precio y promociones: Amazon Prime Video arranca en 4,99 euros y además ofrece prueba gratuita. Sharingful permite ahorrar compartiendo cuentas.
- Variedad de catálogo: Netflix lidera en volumen, mientras que Disney+ apuesta por franquicias icónicas.
- Disponibilidad en dispositivos: todas las grandes plataformas están en smart TV, móviles y consolas. Movistar+ destaca por integrar TV tradicional y streaming en un mismo servicio.
- Calidad de imagen / subtítulos: Apple TV+ ofrece 4K y sonido envolvente de serie. DAZN asegura retransmisiones en directo con buena estabilidad.
- Posibilidad de compartir cuentas: Sharingful lo facilita de forma legal, y Prime Video permite varios perfiles en una misma suscripción.
- Producción original: Netflix y Max apuestan fuerte por series originales. Apple TV+ se centra en calidad premium. Mientras, Disney+ mantiene un flujo constante de contenido propio.
En 2026, las mejores plataformas de streaming se diferencian por precio, catálogo y experiencia. No existe una única respuesta, sino la que mejor se adapta a tu forma de consumir entretenimiento.
No te quedes sin tu serie, película, o deporte favorito: elige tu plataforma y empieza a disfrutar hoy.
