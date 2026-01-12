Las mejores plataformas de streaming de vídeo: comparativa de precio y catálogo

El streaming de vídeo está más vivo que nunca. La competencia se ha disparado, los precios han subido por la inflación y cada plataforma busca diferenciarse con catálogos exclusivos, producciones originales y nuevas formas de suscripción. Para quienes se preguntan qué plataforma de streaming elegir, la oferta puede resultar abrumadora. Por eso hemos preparado esta comparativa de plataformas de streaming 2026, con datos claros y un análisis que te ayudará a decidir cuál es la mejor opción según tus gustos y tu presupuesto.

Aquí encontrarás precios, contenidos destacados y ventajas de cada servicio. La idea es sencilla, que puedas comparar y encontrar la que mejor encaje contigo.

Plataforma Precio desde Catálogo destacado Contenido original Prueba gratis Perfil recomendado Disney+ 8,99 euros Marvel, Star Wars, Pixar, Hulu Sí No Familias y fans de franquicias DAZN 9,99 euros Fútbol, motor, boxeo, deportes en directo No (principalmente derechos) No Fans del deporte en directo Movistar+ 9,99 euros Series, cine, deportes, canales TV Sí (coproducciones) No TV + streaming en un mismo servicio Amazon Prime Video 4,99 euros Series, cine, Originals, alquiler Sí Sí Mejor relación calidad/precio Netflix 5,49 euros Series globales, realities, películas Sí, amplio y constante No Variedad y estrenos semanales Apple TV+ 9,99 euros Producciones premium Sí (muy premiadas) Sí Alta calidad, no volumen Atresplayer 4,99 euros Series y programas españoles Sí (Atresmedia) Sí Fans de contenido español Sky Showtime 6,99 euros Paramount, DreamWorks, Showtime Sí No Precio medio y catálogo variado Formula 1 TV 9,99 euros F1 en directo, onboards, estadísticas No No Aficionados a la Fórmula 1 Sharingful Variable Shared accounts (legal sharing marketplace) No Sí Ahorrar compartiendo suscripciones

Compara y encuentra la ideal para ti.

Disney+ se ha consolidado como la plataforma de referencia para familias y fans de Marvel, Star Wars y Pixar. Además, integra Hulu en España, ampliando su catálogo con series más adultas.

Ventajas : franquicias icónicas, producciones originales, calidad de imagen.

: franquicias icónicas, producciones originales, calidad de imagen. Aspectos a mejorar: sin prueba gratuita, catálogo menos variado fuera de sus marcas.

Suscríbete a Disney+ y disfruta de las sagas más queridas

DAZN es la referencia en streaming de deportes: fútbol, motor, boxeo y más. Su atractivo está en los derechos exclusivos y la retransmisión en directo.

Ventajas: experiencia en vivo, variedad de deportes.

experiencia en vivo, variedad de deportes. Aspectos a mejorar: sin prueba gratuita, precio elevado para algunos usuarios.

Contrata DAZN y vive el deporte en directo

Movistar+ combina canales de televisión con streaming bajo demanda. Es la opción más completa para quienes quieren deportes en directo, cine de estreno y series españolas e internacionales.

Ventajas: fútbol, motor, cine reciente, integración con TV.

fútbol, motor, cine reciente, integración con TV. Aspectos a mejorar: precio más alto, sin prueba gratuita.

Contrata Movistar+ y ten todo en un mismo servicio.

Prime Video destaca por su precio competitivo y por incluir otros beneficios como envíos rápidos y Prime Music. Su catálogo mezcla Originals, cine y series, además de alquiler de estrenos.

Ventajas: precio bajo, prueba gratuita, variedad de contenidos.

precio bajo, prueba gratuita, variedad de contenidos. Aspectos a mejorar: interfaz menos intuitiva, catálogo irregular en calidad.

Activa tu prueba gratis en Prime Video.

Netflix sigue siendo referencia mundial en volumen y diversidad. Su catálogo abarca desde series globales hasta realities y películas originales. El punto fuerte es la frecuencia de estrenos, cada semana hay novedades. También puedes conseguir una tarjeta regalo para tener Netflix sin necesidad de suscribirte.

Ventajas: catálogo inmenso, producciones originales reconocidas, buena usabilidad.

catálogo inmenso, producciones originales reconocidas, buena usabilidad. Aspectos a mejorar: subida de precios, planes con anuncios, ausencia de prueba gratuita.

Suscríbete a Netflix y accede a estrenos cada semana.

Apple TV+ apuesta por calidad frente a cantidad. Sus series y películas originales han ganado premios internacionales y se caracterizan por una producción impecable.

Ventajas: calidad 4K, sonido envolvente, producciones premiadas.

calidad 4K, sonido envolvente, producciones premiadas. Aspectos a mejorar: catálogo reducido, precio medio-alto.

Prueba Apple TV+ gratis y disfruta de producciones de alto nivel.

Atresplayer es la plataforma de Atresmedia, con series y programas españoles. Es la mejor opción para quienes buscan producciones nacionales.

Ventajas: prueba gratuita, precio bajo, contenido local.

Aspectos a mejorar: catálogo limitado frente a competidores globales.

Activa tu prueba gratis en Atresplayer

Sky Showtime combina Paramount, DreamWorks y Showtime. Su precio medio lo convierte en una opción equilibrada.

Ventajas: catálogo variado, precio competitivo.

catálogo variado, precio competitivo. Aspectos a mejorar: sin prueba gratuita, menos producciones originales que otros.

Suscríbete a Sky Showtime

Formula 1 TV está pensada para los aficionados a la Fórmula 1. Ofrece carreras en directo, cámaras on-board y estadísticas detalladas.

Ventajas: contenido exclusivo de F1, experiencia inmersiva.

contenido exclusivo de F1, experiencia inmersiva. Aspectos a mejorar: precio elevado para un único deporte, sin prueba gratuita.

Suscríbete a F1 TV y sigue cada carrera

Sharingful es un marketplace legal para compartir cuentas de streaming. Permite ahorrar al dividir suscripciones entre varios usuarios.

Ventajas: ahorro significativo, flexibilidad.

Aspectos a mejorar: depende de la comunidad, catálogo indirecto.

Regístrate en Sharingful y comparte tus suscripciones.

¿Cuál es la mejor plataforma de streaming para ti?

La respuesta depende de lo que más disfrutes viendo y de cuánto quieras gastar. No hay una única “mejor plataforma de streaming”, sino la que encaja con tu perfil. Aquí lo desglosamos por intereses:

Para ver series y cine

Si lo tuyo son las series y las películas, las opciones más interesantes siguen siendo Netflix, Disney+ y Amazon Prime Video.

Para deportes

Los aficionados al deporte tienen tres nombres claros: DAZN, Movistar+ y Formula 1 TV. DAZN concentra fútbol y motor, Movistar+ combina retransmisiones deportivas con cine y series, y F1 TV se centra en la experiencia exclusiva de la Fórmula 1.

Para contenido español o europeo

Si prefieres producciones locales o cine europeo, destacan Atresplayer y Movistar+. Atresplayer ofrece series y programas españoles, y Movistar+ suma producciones nacionales con internacionales.

Para ahorrar o compartir

Para quienes buscan ajustar el presupuesto, Sharingful y Prime Video son las alternativas más atractivas. Sharingful permite compartir cuentas de forma legal, mientras que Prime Video ofrece un precio bajo.

Mejor para familias

Las familias encuentran su mejor aliado en Disney+ y Apple TV+. Disney+ reúne las sagas más queridas y animación para todas las edades, mientras que Apple TV+ apuesta por producciones de alta calidad.

Cómo elegir tu plataforma de streaming ideal

Antes de decidir, conviene tener en cuenta algunos criterios básicos:

Precio y promociones : Amazon Prime Video arranca en 4,99 euros y además ofrece prueba gratuita. Sharingful permite ahorrar compartiendo cuentas.

: Amazon Prime Video arranca en 4,99 euros y además ofrece prueba gratuita. Sharingful permite ahorrar compartiendo cuentas. Variedad de catálogo : Netflix lidera en volumen, mientras que Disney+ apuesta por franquicias icónicas.

: Netflix lidera en volumen, mientras que Disney+ apuesta por franquicias icónicas. Disponibilidad en dispositivos : todas las grandes plataformas están en smart TV, móviles y consolas. Movistar+ destaca por integrar TV tradicional y streaming en un mismo servicio.

: todas las grandes plataformas están en smart TV, móviles y consolas. Movistar+ destaca por integrar TV tradicional y streaming en un mismo servicio. Calidad de imagen / subtítulos : Apple TV+ ofrece 4K y sonido envolvente de serie. DAZN asegura retransmisiones en directo con buena estabilidad.

: Apple TV+ ofrece 4K y sonido envolvente de serie. DAZN asegura retransmisiones en directo con buena estabilidad. Posibilidad de compartir cuentas : Sharingful lo facilita de forma legal, y Prime Video permite varios perfiles en una misma suscripción.

: Sharingful lo facilita de forma legal, y Prime Video permite varios perfiles en una misma suscripción. Producción original: Netflix y Max apuestan fuerte por series originales. Apple TV+ se centra en calidad premium. Mientras, Disney+ mantiene un flujo constante de contenido propio.

En 2026, las mejores plataformas de streaming se diferencian por precio, catálogo y experiencia. No existe una única respuesta, sino la que mejor se adapta a tu forma de consumir entretenimiento.

No te quedes sin tu serie, película, o deporte favorito: elige tu plataforma y empieza a disfrutar hoy.

Política comercial okshopping