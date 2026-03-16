El Tribunal Superior no investigará a la juez de la DANA pese a los audios de su marido interviniendo en la causa

La Sala de lo Civil y Lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha inadmitido a trámite la querella interpuesta el pasado 24 de febrero contra la magistrada que instruye la causa de la DANA, la juez Nuria Ruiz Tobarra, y su marido, el también juez Jorge Martínez Ribera, pese a los audios de este último interviniendo en la causa. La Sala considera que no se ha aportado un principio de prueba que permita sostener la comisión de los delitos que el letrado enumeraba en su querella.

Rubén Gisbert, que ostenta la dirección letrada de una de las acusaciones particulares, presentó el pasado 24 de febrero una querella contra la magistrada y su marido ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) por seis presuntos delitos.

El querellante solicitaba como medidas cautelares «apartar inmediatamente a la juez», por lo que valoraba como «causas tasadas concurrentes de faltas muy graves, implicación en delitos, falta de imparcialidad, obstrucción y proceder a declarar la nulidad radical y originaria de la instrucción por vulneración de los principios básicos de la práctica procesal de la instructora, habiéndose practicado diligencias por terceras personas sin perjuicio de que pueda haber más implicadas». Y pedía, también, suspender «cautelarmente» tanto a la juez de la DANA, la citada Nuria Ruiz Tobarra, como a su marido, el también magistrado Jorge Martínez Ribera, de la carrera judicial. Ahora, el Alto Tribunal ha decidido inadmitir a trámite la querella.

No obstante, resta por resolver lo concerniente a otra querella. Porque el sindicato de funcionarios públicos Manos Limpias pidió formalmente al TSJCV la reapertura de la querella presentada en julio de 2025 por ese mismo colectivo y ante el mismo Alto Tribunal, contra la citada juez Nuria Ruiz Tobarra, instructora de la causa de la DANA, y su marido, el también juez, Jorge Martínez Ribera, por los supuestos delitos de prevaricación judicial y de intromisión o evasión de competencias, en calidad de coautores. Es decir, intromisión en el caso del marido de la juez. Y evasión en el caso de la magistrada.