La vicesecretaria de Organización Territorial del PP, Carmen Fúnez, reclama al presidente Pedro Sánchez el cese de la ministra de sanidad, Mónica García, por la «gestión del conflicto sanitario» y la huelga del sector.

«Pedimos al presidente del Gobierno que cese a la ministra, puesto que ella no está dispuesta a dimitir, porque mientras ella está en el Gobierno va a ser imposible solucionar esta cuestión de la huelga sanitaria. Cada acto médico cancelado supone que se llega tarde a atender a un paciente. Y en Sanidad, llegar tarde a veces es no llegar», afirma.

La dirigente popular también ha dirigido sus críticas a Sánchez, al que acusa de mantenerse al margen del conflicto sanitario: «Ese Ministerio también le compete», ha manifestado Fúnez, que también reprocha al presidente socialista «no mojarse» ni pronunciarse sobre la situación. «Poco se puede esperar de él», añade.

Respecto al Estatuto Marco, la vicesecretaria de Organización Territorial del PP asegura que la ministra de Sanidad ha optado por una «huida hacia delante» al «imponer» un texto que no cuenta con el respaldo de profesionales sanitarios, sindicatos ni comunidades autónomas, con la excepción de Cataluña.

Así, sostiene que la oposición a la propuesta no se limita a las autonomías gobernadas por el PP: «No tiene el rechazo solo de las CCAA del PP sino que también hay regiones del PSOE que rechazan este texto. Creo que la ministra ha conseguido algo inaudito, y es que ha conseguido más unión frente a ella que dentro de su propio partido político».

Carmen Fúnez cuestiona además la forma en la que se ha desarrollado la tramitación del Estatuto Marco, al considerar que se ha llevado a cabo «más desde la imposición que desde el diálogo». Y advierte de que el conflicto sanitario ha supuesto la cancelación -o el aplazamiento- de tres millones de citas médicas.

Las declaraciones se producen en vísperas de una nueva semana de huelga sanitaria en toda España, después de once meses de manifestaciones y concentraciones protagonizadas por el sector.