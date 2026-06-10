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La estrategia de la ministra de Sanidad, Mónica García, para implicar a las comunidades autónomas en la resolución de la huelga médica ha encontrado una respuesta inédita: un frente común de las consejerías de Sanidad, que han recordado al Ministerio que tanto la reforma del Estatuto Marco como el conflicto que ha desencadenado son responsabilidad exclusiva del Gobierno central.

La respuesta llegó este miércoles, coincidiendo con la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), convocada por Sanidad para abordar las reivindicaciones del comité de huelga. Antes del encuentro, García defendió que el Ministerio ya ha incorporado al nuevo Estatuto Marco todas aquellas medidas que dependen de sus competencias y situó el foco sobre las autonomías.

Sin embargo, las comunidades autónomas respondieron de forma conjunta al rechazar asumir la responsabilidad política de una crisis que consideran originada por una norma estatal. Le recuerdan que el Estatuto Marco del personal sanitario es una legislación básica cuya elaboración, modificación y desarrollo corresponde exclusivamente al Ministerio de Sanidad. También subrayan que la huelga médica tiene ámbito estatal y está dirigida contra el Gobierno, ya que las reivindicaciones que la motivaron nacen precisamente del contenido de la reforma impulsada por el departamento de Mónica García.

Las autonomías aseguran que están soportando las consecuencias organizativas y asistenciales derivadas de la huelga, pero advierten de que carecen de capacidad para resolver el conflicto de fondo. Por ello reclaman al Ministerio que reabra de forma urgente una negociación «real, efectiva y constructiva» con los representantes de los médicos. A su juicio, la aprobación del texto por el Consejo de Ministros no ha servido para cerrar la crisis, como demuestra que continúen las movilizaciones y las convocatorias de huelga.

El choque institucional se produce en un momento especialmente delicado para la sanidad pública. Las comunidades alertan de que el sistema afronta simultáneamente un déficit estructural de profesionales, un elevado número de jubilaciones previstas para los próximos años, el envejecimiento de la población y el aumento de la cronicidad. En este contexto, consideran que prolongar un conflicto con los médicos puede agravar aún más las dificultades de un sistema ya sometido a una fuerte presión asistencial.

El consejero vasco de Salud, Alberto Martínez, en representación de las comunidades autónomas presentes en el pleno extraordinario del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), ha afirmado que «hoy se ha perdido una oportunidad» para resolver el conflicto del Estatuto Marco.

«Estamos aquí, todas las comunidades autónomas unidas, para defender a los pacientes, a los profesionales y al Sistema Nacional de Salud», ante los problemas «generados por un Ministerio de Sanidad que no ha sabido llegar a un acuerdo para reformar el Estatuto Marco», ha afirmado el consejero al acabar la reunión, que ha terminado sin acuerdos.

El consejero ha subrayado que la presencia conjunta de las comunidades autónomas demuestra su «voluntad de trabajar para resolver los problemas que están sufriendo los ciudadanos», en referencia a las huelgas convocadas por el colectivo médico ante su rechazo al actual el Estatuto Marco.

Para las CCAA la falta de un acuerdo es «responsabilidad y competencia exclusiva» del Ministerio de Sanidad, y, concretamente, de la ministra Mónica García que «nuevamente no ha escuchado y no cuenta con el apoyo ni de los profesionales, ni de los sindicatos, ni de las comunidades autónomas».