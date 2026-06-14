La senadora del PP y alcaldesa de Aguilar de Campoo permanece estable y fuera de peligro tras sufrir un accidente de tráfico

La senadora del PP y alcaldesa de Aguilar de Campoo, en Palencia, María José Ortega, permanece estable y fuera de peligro en el Hospital de Burgos tras el accidente de tráfico. Así lo ha informado el Ayuntamiento, que asegura que está consciente, aunque tiene lesiones en la espalda.

Según han informado, la recuperación será «lenta», pero se encuentra fuera de peligro pese a haber sido ingresada en la UVI en un primer momento. La alcaldesa y senadora tuvo que ser evacuada en helicóptero después de resultar herida este sábado en un accidente de tráfico ocurrido en la carretera PP-2201, entre las pedanías de Menaza y Grijera.

El suceso ocurrió sobre las 14:25 horas del sábado en el kilómetro 3 de dicha vía, cuando el Servicio de Emergencias Sanitarias 112 de Castilla y León recibió el aviso de una colisión frontolateral entre dos turismos. En la llamada se solicitaba asistencia para tres ocupantes de uno de los vehículos, que referían dolores y heridas en la pierna, así como síntomas de ansiedad.

Entre los heridos se encontraban, además de la alcaldesa, el concejal de Urbanismo, Obras y Hacienda del Ayuntamiento de Aguilar y diputado provincial, José Manuel Sevilla, junto a su mujer y su hija. Ambos viajaban en el mismo vehículo.

La alcaldesa fue evacuada en helicóptero sanitario, mientras que el concejal y la joven de 25 años fueron trasladados en ambulancia convencional hasta el Hospital Río Carrión, en Palencia.