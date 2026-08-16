El CTA tapa a sus árbitros y culpa a la Liga de la roja al Getafe: «Las imágenes se me quedan cortas»

Primer partido de Liga y el CTA ya tapa a sus árbitros por sus actuaciones tanto en el campo como en el VAR. El presidente del estamento arbitral, Fran Soto, puso el foco tras la jornada de este sábado en la realización del campeonato al ser preguntado por la tarjeta roja que Orellana Cid, árbitro debutante en Primera División, mostró a Kiko Femenía en la primera parte del Deportivo Alavés-Getafe.

Instigado por el veterano Soto Grado desde el VAR, el colegiado expulsó al defensa azulón por una dura falta sobre Rebbach. Su decisión, en primera instancia, fue amonestarle acertadamente, pero tras revisar la jugada en la pantalla, se decantó por la roja directa cuando las imágenes no eran para nada esclarecedoras.

Así las cosas, Fran Soto valoró en la Cadena Ser que se le quedaron «cortas las imágenes». «Vamos a analizar qué es lo que pasó, si no había más imágenes o si fue un problema con la producción televisiva. Parece que la jugada es de roja. Creo que es así, pero reitero en que tenemos que ver qué pasó», afirmó el presidente del CTA.

Éste añadió que todo lo ven «a posteriori». «En caliente no merece la pena nunca dar ningún tipo de explicación y de criterio porque hay que verlo con mucho detenimiento. Analizar bien, no sólo esa jugada, sino la toma de decisiones en otras. Pudo ser elevado… Con calma. Nosotros estamos aquí para ver todo lo que se puede mejorar, las posibles incidencias que pudo haber y en base de eso seguiremos avanzando», aseguró.

Orellana hace estallar a Bordalás

Sorprende la respuesta de Fran Soto hablando del «tono» de Orellana Cid, ya que se trata de un colegiado que estaba en Segunda y que su estamento decidió promocionar para la presente temporada. Por tanto, debería conocer de antemano su manera de arbitrar que tanto desesperó al Getafe y, sobre todo, a José Bordalás, quien le llamó «cagón».