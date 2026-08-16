El cabreo del Bordalás con el árbitro: «A ellos ni una p… tarjeta, ¡cagón!»

José Bordalás ha dejado una de las primeras imágenes del inicio de la Liga. No es para menos. Su equipo, el Getafe, se quedó con un futbolista menos después de que el VAR rearbitrara una acción ya señalada y sancionada en directo, en el primer partido de Liga contra el Alavés. El entrenador azulón acabó desesperado con el árbitro del partido, Orellana Cid, que debutaba en Primera División. «A ellos ni una puta tarjeta. ¡Cagón! ¡Cagón!», le espetó desde la banda.

El inicio de la temporada ha sido tétrico en el plano arbitral, con polémicas en los dos primeros partidos que han terminado condicionando en exceso los resultados. Uno de los afectados fue Bordalás, que se quedó con uno menos tras la expulsión de Kiko Femenía en la primera parte. El Getafe terminaría cayendo por 3-0 ante el Alavés.

El gesto de José Bordalás tras recibir una tarjeta amarilla por protestar al árbitro🟨#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/Sc8jjvs3E2 — DAZN España (@DAZN_ES) August 15, 2026

El entrenador terminó perdiendo la paciencia y cargó contra el árbitro desde el área técnica, reprochándole que no le mostrase una cartulina al Alavés. «Ya, ya. A ellos ni una puta tarjeta. Sí, a ellos también. A ellos también. ¡Cagón! ¡Cagón!», señaló Bordalás a gritos desde su zona en el banquillo del Getafe al colegiado Orellana Cid.

«A ellos ni una p*** tarjeta… ¡A ellos! ¡Cagón!» Bordalás y el arbitraje de Orellana Cid. #DeportePlus #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/Ui8RTMbaN6 — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) August 15, 2026

La polémica llegó en el 39′, cuando el colegiado expulsó a Femenía tras verlo en el VAR. En su primera decisión, el árbitro de césped sacó una amarilla al futbolista por esa durísima entrada sobre Rebbach. Minutos después, y con la habitual tardanza que pasa en España con las revisiones de VAR, Del Cerro Grande, desde el VAR, llamó a su compañero para que fuera a la televisión a ver la jugada y corrigiera su decisión.