De ‘thrillers’ a dramas adictivos: las mejores series cortas para una maratón de verano

Una serie se empieza cuando sabes que vas a poder terminarla. Un viaje, un día de lluvia o uno de esos días en los que el plan invita a disfrutar de palomitas y un sofá pueden convertirse en el momento perfecto. Dispones de tiempo suficiente como para que una película se quede corta, pero no quieres que todo el verano tu cabeza esté buscando huecos para poder continuar con las tramas de las series. Por eso, optar por miniseries o por estrenos que aún no tienen su segunda temporada son las mejores opciones para este verano. Si no estás muy al corriente de las mejores recomendaciones, te dejamos por aquí nuestras favoritas.

‘Te encontraré’

Se estrenó el 18 de junio de 2026 y ya hemos visto y recomendado en varias ocasiones esta miniserie disponible en Netflix. El reparto protagonizado por Sam Worthington es el misterio que todo enamorado de los dramas policiales necesita ver este verano. La trama comienza con un padre condenado a cadena perpetua por la muerte de su hijo, que niega haber realizado ese crimen.

Todos parecen culparle hasta que una visita de su ex cuñada y ciertos acontecimientos que ocurren hacen que este padre comience una lucha incesante por saber la verdad de lo que ocurrió aquella noche y despeje una duda: ¿sigue vivo su hijo? La miniserie cuenta con ocho episodios de no más de cincuenta minutos cada uno.

‘Él y ella’

Un detective, una periodista y un asesinato en su pueblo natal. Cuando la vida de ambos parecía tornarse hacia lo imposible en lo personal y en lo profesional, desatan una historia donde siempre hay dos versiones: la de él y la de ella. Sólo que en esta, los increíbles giros de guion harán que no puedas desvelar el final hasta la última escena.

Tiene sólo seis episodios con una duración media de 45 minutos cada uno, así que sólo tienes que sintonizar Netflix, descargar los capítulos y entretenerte en un viaje largo.

‘Se tiene que morir mucha gente’

Si buscas algo fácil de ver y que te desate alguna que otra carcajada, entonces el trío formado por Anna Castillo, Macarena García y Laura Weissmahr en Se tiene que morir mucha gente te va a encantar. Esta comedia sobrepasa lo surrealista de una relación de tres amigas, la depresiva, la actriz frustrada y la embarazada pija, que ya no saben si quererse u odiarse cuando explota la crisis personal de Bárbara, interpretada por Anna Castillo.

Desde luego, lo que sí tenemos es un espectacular debut como directora de Victoria Martín, que ha sabido dar con la tecla del humor en su proyecto. De momento sólo dispone de una temporada de seis capítulos, con una duración de 30 minutos cada uno, que puede verse en Movistar +.

‘Furia’

Juntar en un mismo reparto a Carmen Machi y Candela Peña, junto a Cecilia Roth, Nathalie Poza y Pilar Castro, sólo puede significar una cosa: que a esta serie nos vamos a enganchar. En el caso de Furia, la trama habla de cinco mujeres que, juntas, harán de todo para poder huir de las injusticias que las rodean.

Todavía podemos llamarla miniserie porque, de momento, sólo tenemos de ella una temporada de ocho capítulos y 35 minutos, que hacen que quizá el verano sea el mejor momento para engancharte a este exitazo. Está disponible en la plataforma de HBO.

‘Adolescencia’

¿Imaginas hacer historia con tu debut en una serie? Esto fue lo que hizo Owen Cooper al ganar importantes galardones internacionales por su papel debut como Jamie Miller en la miniserie de Netflix Adolescencia. Fue estrenada en 2025 y ya es considerada como una de las mejores miniseries que ha desarrollado la plataforma.

Todo se desarrolla en torno al crimen que comete el personaje principal, que asesina a una compañera de clase a puñaladas. Es inquietante, emocionante y, en algunos puntos, estremecedora. Sólo tiene cuatro episodios de una hora, que podrás ver en dos días para así alargar la trama.

‘Girl Taken’

Esta historia presenta un thriller profundamente complejo y perturbador, que comienza a jugar con la mente del espectador en todo momento. Su trama se basa en el secuestro de una hermana por parte de un profesor. Lo que ocurre después, cuando esta consigue ser liberada, es mejor desvelarlo con el transcurso de los capítulos. Con sólo seis capítulos, esta miniserie está disponible en Movistar +, Amazon Prime Video y SkyShowtime.