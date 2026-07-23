Tienes toda la semana: las series de Netflix que no te puedes perder

El verano es un buen momento para entretenerse viendo series y películas en casa con el aire acondicionado o el ventilador para evitar el calor estival. Además, las plataformas de streaming lo saben y aprovechan esta época para estrenar series que saben que van a triunfar. Os vamos a hablar de 5 series que se estrenan esta semana en la plataforma de la gran N roja y que pueden ser una buena opción para entretenerse en estos días de calor. Estas series que se estrenan en Netflix son El mapa de los anhelos, la adaptación de la famosa novela de la conocida escritora Alice Kellen en Netflix, la comedia ambientada en el mundo del golf El halcón, la segunda temporada de Nueva vida en Ransom Canyon, la mexicana El otro padre y también GIGN: Unidad de élite. Cinco opciones perfectas para entretenerse las tardes de verano antes de ir a la piscina o la playa o en las largas noches estivales.

El primer estreno que os recomendamos es el de la serie El mapa de los anhelos, que es una adaptación de la novela homónima de la escritora Alice Kellen. Según se explica en la sinopsis: «Greta asegura haber nacido con el propósito de salvar a su hermana Lucy, que padece leucemia, a través de sus células madre. Sin embargo, los acontecimientos dan un giro inesperado cuando Lucy fallece, dejando a Greta con un profundo vacío existencial. Antes de morir, Lucy crea El mapa de los anhelos, un juego que desafía a Greta a enfrentar su dolor y descubrir su propio camino. En ese viaje, Greta conocerá a Will, un enigmático joven con un pasado que lo atormenta».

Una emotiva serie que ha sido dirigida por Laura M. Campos y Gemma Ferraté y que cuenta con el guion de que está protagonizada por los actores Alícia Falcó, Pablo Álvarez y Georgina Amorós y que cuenta en el reparto con Laia Marull, Mario de la Rosa y Ramón Barea, entre otros.

El halcón, otra de las series de Netflix para el verano

Otra buena opción es esta comedia que se estrenó el pasado 17 de julio ambientada en el mundo del golf. Su protagonista es Lonnie Hawkins, al que da vida al actor Will Ferrell, el golfista número uno del 2004, que ahora está pasando por un mal momento. Aunque ya es hora de su retirada de la competición , no se encuentra listo y quiere seguir jugando. Su exmujer y su hijo saben que su carrera en el deporte está acabada y que debe dejar el mundo del golf, pero él está empeñado en ganar la competición para completar el Grand Slam. En el reparto de esta serie están los actores Molly Shannon, Jimmy Tatro, Luke Wilson, Chris Parnell y Fortune Feimster.

Nueva vida en Ransom Canyon

La segunda temporada de esta serie se ha estrenado en Netflix el 23 de julio y es un drama romántico ambientado en un pequeño pueblo de Texas en el que sus habitantes guardan muchos secretos. Su protagonista es un ganadero viudo tiene que plantarle cara a un rival dispuesto a arrebatarla las tierras y el amor. El protagonista de esta serie es el actor Josh Duhamel y en el reparto también están los actores Minka Kelly, Eoin Macken, Philip Winchester, James Brolin y Lizzy Greene, entre otros.

El otro padre

Además, el pasado 22 de julio se ha estrenado en la plataforma de streaming Netflix la miniserie mexicana El otro padre en la que se cuenta la historia de Maca, una madre que tras veinte años de matrimonio, descubre que su esposo no es el padre biológica de Julieta, quien necesita un trasplante de riñón. Esta serie mexicana cuenta con 8 episodios de unos 45 millones de duración y es una buena opción para entretenerse las tardes de verano si te gustan los dramas. La serie El otro padre está protagonizada por los actores Silvia Navarro, Manolo Cardona, Azul Guaita, Erik Hayser, Pamela Moreno y Georgia Alexi.

GIGN: Unidad de élite

Por último, también el 22 de julio se estrena en la plataforma de streaming Netflix la serie francesa de acción y suspense GIGN: Unidad de élite. Su protagonista es un agente del GIGN, que es el Grupo de Intervención de la Gendarmería Nacional, que está decidido a retirarse cuando se cruza en su camino un criminal armado con explosivos militares y tiene que retrasar sus planes para más tarde. Una original serie protagonizada por el actor Tomer Sisley ue da vida al agente del GIGN y que cuenta en su reparto con los actores Tristan Zanchi, Rudgy Pajany, Philip Schurer, Nicolas Wanczycki, Audrey Loote, entre otros muchos.