Los negocios de Harry y Meghan saltan por los aires: del chasco con Netflix al batacazo en taquilla de su última película

Se terminó esa época en la que todo lo que tocaban el príncipe Harry y Meghan Markle se convertía en oro. Una vez que salieron de la familia real británica, la pareja se mudó a Montecito para alejarse de la presión de los medios británicos y comenzar una nueva vida lejos de las reglas de Buckingham. Eso sí, desaparecer de la Corona no significó desaparecer de los focos. Libros, documentales, entrevistas y programas con Oprah Winfrey. Todo estaba pensado para construir un nuevo imperio y aprovechar al máximo el interés que seguían despertando. Eso sí, ha llegado el momento de dar un paso atrás.

Pero después de un tiempo, su fama comenzó a adquirir una dimensión mucho más negativa y se empezó a conocer la cara B de la pareja. Algo que ha perjudicado a sus negocios, en general, y que les ha llevado a dejar atrás varios proyectos. La popularidad que durante años les permitió cerrar contratos millonarios ya no parece suficiente para garantizar el éxito. El último golpe ha llegado con Cookie Queens, el proyecto que ha supuesto su debut como productores ejecutivos de un largometraje y que se ha convertido en un auténtico fracaso en taquilla.

El documental sigue a cuatro jóvenes Girl Scouts durante la intensa época de venta de galletas. El proyecto se estrenó el pasado 7 de agosto en un número limitado de salas de cine y lo hizo con unos resultados muy alejados de lo esperado. El fracaso fue flagrante: recaudó apenas 735 dólares por pantalla y debutó en el puesto número 15 de la taquilla. Desde entonces, ha conseguido una recaudación total de 513.148 dólares en Estados Unidos, según informa The Numbers. Unos números que suponen un nuevo y duro varapalo para los duques de Sussex.

Según se especula, se ha recomendado a la pareja que se aleje durante un tiempo del foco público. El motivo es simple: desde que se lanzaron a varios proyectos, ninguno ha conseguido convertirse en el gran éxito esperado. En los últimos tiempos, la gallina de los huevos de oro fue Netflix, puesto que la plataforma firmó con el príncipe Harry y Meghan Markle un acuerdo millonario. Sin embargo, los proyectos fueron escasos y la gran apuesta, With Love, Meghan, también recibió duras críticas.

Según afirma a Page Six la experta en Casa Real Kinsey Schofield, presentadora del canal de YouTube Kinsey Schofield Unfiltered, lo que necesita la pareja es retirarse durante un tiempo de las cámaras y reducir sus apariciones, así como los constantes anuncios relacionados con sus nuevos proyectos. «Yo les diría que desaparecieran profesionalmente durante un tiempo, que redujeran drásticamente el número de anuncios y que identificaran un proyecto realmente atractivo», explica.

Para Schofield, Harry y Meghan necesitan centrarse en un solo proyecto, rodearse de profesionales con experiencia y llevarlo a cabo con los más altos estándares de calidad. La experta no niega que puedan recuperar su popularidad, pero tiene claro que no lo conseguirán con otro cambio de imagen ni con una nueva campaña de publicidad. La receta, según ella, es justo la contraria: hablar menos, hacer menos anuncios y ejecutar más.

En los últimos años, Meghan ha probado suerte en diferentes frentes. El podcast, su programa Archetypes, su espacio de cocina With Love, Meghan, diferentes proyectos audiovisuales y el lanzamiento de su marca As Ever. El acuerdo con Spotify terminó en 2023 después de una única temporada de su programa. Netflix se convirtió después en la gran apuesta de los Sussex, pero tampoco logró consolidar el imperio que parecía destinado a nacer en Montecito.

El problema, según Schofield, es que han intentado abarcar demasiado. «Cuando intentas establecer tu autoridad en todas las categorías al mismo tiempo, puedes acabar sin conseguir autoridad en ninguna», advierte. Además, añade: «Tienen que dejar de tratar su fama como si fuera el producto y empezar a crear productos lo suficientemente sólidos como para sobrevivir sin su fama».

La experta también considera que deben demostrar que pueden interesar al público sin utilizar siempre sus problemas con la Familia Real como reclamo y, como bien afirma la experta, «hay un número limitado de veces en los que puedes contar el motivo del abandono de Buckingham». Una advertencia que coincide con los renovados esfuerzos del príncipe Harry por acercarse al rey Carlos III.

Sin embargo, los fracasos constantes de sus proyectos profesionales no parecen afectar demasiado a la pareja. Hace apenas unos días, el príncipe Harry y Meghan reaparecieron en la alfombra roja de una gala celebrada en Canadá con motivo del 40 aniversario de la fundación de David Foster. La duquesa de Sussex volvió a captar todas las miradas al lucir los icónicos pendientes de diamantes y zafiros que pertenecieron a su difunta suegra, la princesa Diana.