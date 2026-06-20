Montecito y Buckingham, más cerca que nunca: Carlos III abre las puertas a Harry y Meghan tras 6 años de ruptura

Después de años de tensiones, entrevistas incendiarias y una distancia que parecía imposible de reducir, el príncipe Harry y Meghan Markle vuelven a casa. Los duques de Sussex podrían protagonizar uno de los movimientos más inesperados de los últimos años dentro de la familia real británica y Carlos III ha sido quien ha dado el primer paso. El motivo tiene nombre propio: los Invictus Games de 2027. Sin embargo, hay un detalle que ha hecho saltar todas las alarmas y es que, por primera vez en mucho tiempo, Archie y Lilibet podrían regresar al Reino Unido junto a sus padres.

El acercamiento llega en un momento especialmente llamativo. Durante los últimos meses, Carlos III ha mostrado una actitud mucho más conciliadora con distintos miembros de la familia, mientras continúan las especulaciones sobre su estado de salud y el futuro de la Corona. En este contexto, el monarca parece dispuesto a tender puentes con su hijo menor y facilitar un reencuentro que hace apenas unos años parecía impensable.

Según ha publicado el diario británico The Telegraph, Harry y Meghan estarían valorando viajar al Reino Unido con motivo de los preparativos de los Invictus Games de 2027, que se celebrarán en Birmingham. La competición fundada por el propio duque de Sussex se ha convertido en uno de los proyectos más importantes de su vida y todo indica que tendrá un papel destacado en los actos previos al evento.

La gran novedad es que el viaje podría realizarse en familia. De confirmarse, sería la primera vez en cuatro años que Archie y Lilibet pisan suelo británico. Un movimiento que no sólo tendría un enorme valor simbólico para los Sussex, sino también para una familia real que lleva años intentando recomponer relaciones dañadas por la polémica.

Para facilitar ese regreso, Carlos III habría ofrecido a su hijo alojamiento y un importante dispositivo de seguridad dentro del entorno de una residencia real. Una cuestión especialmente sensible para Harry, que durante años ha mostrado públicamente su preocupación por la protección de su mujer y sus hijos cuando visitan el Reino Unido. De hecho, muchas de sus visitas recientes se han producido en solitario precisamente por este motivo.

Aunque no ha trascendido qué propiedad podría utilizar la familia, la oferta del monarca supondría un cambio significativo respecto a la situación vivida en los últimos años. Desde que los Sussex dejaron de disponer de Frogmore Cottage, sus estancias en territorio británico se habían limitado a hoteles o residencias privadas de amigos, algo que reforzaba la sensación de distanciamiento con Buckingham.

Por parte de Meghan Markle, la última vez que estuvo en el Reino Unido fue en 2022, durante los actos relacionados con el fallecimiento de Isabel II. Aquella visita también marcó la última ocasión en la que Archie y Lilibet estuvieron en territorio británico. Desde entonces, la pareja ha mantenido su vida en California, alejada del foco institucional de la monarquía.

Sin embargo, que Carlos III y Harry estén acercando posturas no significa que todas las heridas estén cerradas. El gran escollo continúa siendo la relación entre el duque de Sussex y el príncipe Guillermo. Los hermanos llevan años inmersos en una crisis que se agravó tras la salida de Harry de la familia real en 2020, sus posteriores entrevistas televisivas y la publicación de sus explosivas memorias.

En su libro, Spare, Harry describió una relación marcada por las tensiones, las discusiones y los resentimientos acumulados durante años. Un relato que terminó de dinamitar un vínculo que ya atravesaba uno de sus peores momentos. Mientras Carlos III parece apostar por la reconciliación, el acercamiento con Guillermo continúa siendo una incógnita.

Hasta que llegue el momento, queda por ver cuál será el papel de Harry y Meghan en los actos relacionados con los Invictus Games y cómo reaccionará la opinión pública británica ante un posible regreso familiar. Lo que sí parece evidente es que, por primera vez en mucho tiempo, Buckingham y Montecito han dejado de caminar en direcciones opuestas. Y si finalmente Archie y Lilibet regresan al Reino Unido, la imagen podría convertirse en una de las fotografías más comentadas de los últimos años para la monarquía británica.