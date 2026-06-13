‘Trooping the Colour 2026’: Carlos III ‘limpia’ el balcón de Buckingham y borra a los York del mapa de la Corona

Inglaterra vuelve a vestirse de gala bajo el tradicional Trooping the Colour, la gran cita con la que la Familia Real británica celebra el cumpleaños oficial del rey Carlos III. Aunque la fecha real del cumpleaños del monarca sea el 14 de noviembre, este cobra vida como una especie de celebración al rey de Inglaterra. Un festejo que los pone ante la mirada crítica del público y un exhaustivo análisis.

Lejos de ser una simple celebración, este se ha consolidado como una puesta en escena medida donde nada queda al azar. Y este año, una vez más, los focos no sólo han estado en el desfile militar, sino en lo que se ha visto y no, en el balcón del Palacio de Buckingham.

Antes de esta gran cita, el universo royal ya venía calentando motores. Hace apenas una semana, parte de la familia se dejaba ver en el enlace de Peter Phillips, hijo de la princesa Ana, en un preludio social que anticipaba el nuevo retrato de la Corona.

¿Qué es el ‘Trooping the Colour’?

Se trata del desfile oficial con el que la monarquía británica celebra el cumpleaños del soberano. Un despliegue militar de alto nivel que reúne a regimientos del ejército británico en pleno centro de Londres y que funciona, en la práctica, como una de las mayores vitrinas del poder simbólico de la Corona.

En esta ocasión, el espectáculo ha vuelto a ser imponente: más de 1.400 soldados, alrededor de 200 caballos y unos 400 músicos han marcado el ritmo de una coreografía perfecta que refuerza la imagen de disciplina y tradición de la institución británica.

Pero más allá del despliegue, lo verdaderamente relevante ha estado en los cambios, cada vez más evidentes, impulsados por Carlos III desde su llegada al trono y a los que su hijo, el príncipe Guillermo, está contribuyendo.

Uno de ellos es su decisión de compartir carruaje con la reina Camilla, dejando atrás la imagen de la montura a caballo que sí mantuvo en su primer año como monarca en 2023. Pequeños gestos, sí, pero que dibujan una nueva manera de entender la exposición pública del soberano.

El balcón de Buckingham, cada vez más vacío

El gran termómetro de la jornada, sin embargo, ha vuelto a ser el balcón del Palacio de Buckingham. Y la imagen no ha pasado desapercibida: cada vez más reducido, cada vez más controlado y cada vez más quirúrgicamente seleccionado.

De normal, el espacio estaba reservado a un núcleo muy concreto de la institución: el rey Carlos III y la reina Camilla, los príncipes de Gales, la princesa Ana y sir Timothy Laurence, los duques de Edimburgo, los duques de Gloucester y el duque de Kent. Una fotografía de familia que se ha ido reduciendo y dejando claro que, con los cambios aplicados, ya no cualquiera entra en ese prestigioso balcón de Buckingham.

Una de las ausencias esperadas ha sido la del príncipe Harry, que vuelve a quedarse fuera de una de las grandes citas del calendario real. Está claro que ya no sorprende, pero sí consolida una realidad incómoda para la institución: el distanciamiento con el hijo menor de Carlos III no solo no se ha revertido, sino que se mantiene congelado desde su salida de la familia real y su instalación en Montecito junto a Meghan Markle. Un alejamiento que, con cada acto, parece más irreversible.

Andrés, una caída en picado

Otro nombre que vuelve a sobrevolar el Trooping the Colour es el del príncipe Andrés. Durante años fue una figura habitual en este tipo de celebraciones: desde su infancia en brazos de la reina Isabel II hasta su etapa como Coronel de la Guardia de Granaderos, cuando era una de las presencias más visibles del desfile.

Hoy, sin embargo, su situación es completamente distinta. Ha pasado de ser el príncipe favorito de la difunta Isabel II, a figura apartada tras el estallido de su relación con el pedófilo Jeffrey Epstein. Su imagen quedó definitivamente erosionada dentro y fuera de la institución y queda claro que su ausencia ya no es circunstancial, es estructural.

Los «anti-York», la facción interna que no cesa

En paralelo, en los pasillos de Buckingham, sigue ganando fuerza la llamada facción «anti-York «. Según diversas fuentes, el príncipe Guillermo y la reina Camilla estarían alineados en la idea de reducir aún más el peso institucional de la rama del príncipe Andrés, en una presión constante hacia Carlos III para recortar su presencia dentro de la estructura real. Un movimiento silencioso, pero con una lectura evidente: el círculo de poder se estrecha y la familia real británica parece decidida a redefinir sus propios límites internos.

Beatriz y Eugenia de York, entre la distancia y el veto silencioso

En ese mismo tablero aparecen las hijas del príncipe Andrés, Beatriz y Eugenia de York. Durante años han mantenido un perfil institucional intermitente, siempre en un segundo plano dentro de la estructura real. Pero su nombre ha empezado a aparecer con más frecuencia en la prensa británica… y no en clave positiva.

Su presencia en determinados actos ha ido disminuyendo progresivamente, con decisiones como su exclusión del Royal Ascot que han alimentado la sensación de un distanciamiento creciente. Según fuentes del Daily Mirror, ambas «se sienten abandonadas» y temen que su posición dentro de la Corona pueda verse comprometida en el futuro. En definitiva, les preocupa que los actos de sus padres perjudiquen sus privilegios reales.

El resultado es un escenario cada vez más claro. Desde Carlos III al príncipe Guillermo, la monarquía está estrechando el cerco para limpiar una imagen que lleva siendo dañada mucho tiempo.