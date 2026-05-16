La facción «anti York» de Buckingham: Guillermo y Camilla presionan a Carlos III para apartar a las hijas de Andrés

Desde que salieron a la luz los escándalos relacionados con el príncipe Andrés, la familia real británica quedó más dividida que nunca. Cuando se produjo la salida de Harry y Meghan, prácticamente todos se posicionaron junto al poder. Pero ahora el foco vuelve a apuntar directamente a la familia York. El apartamiento institucional del tercer hijo de Elizabeth II ha terminado salpicando también a sus descendientes, y las princesas Beatriz y Eugenia habrían sido relegadas de varios compromisos oficiales vinculados a la Corona británica. Todo ello vuelve a poner sobre la mesa el enorme desgaste que dejó el escándalo Epstein dentro de Buckingham. Ahora, además, se han quedado fuera de Ascot y quizás Carlos III termine sacándolas de la línea sucesoria.

Está claro que las posturas dentro de la casa real británica han cambiado y ya no se pueden permitir muchos más escándalos. En los últimos años no sólo hemos vivido la guerra abierta con Harry y Meghan, sino también toda la polémica generada alrededor de la desaparición pública de Kate Middleton, durante su enfermedad, las fotografías retocadas y las constantes teorías conspirativas que rodean a Buckingham. La institución vive uno de sus momentos más delicados y parece que ha llegado el momento de endurecer posiciones.

Según ha confirmado el diario Daily Mail, dentro de Buckingham existirían actualmente dos facciones enfrentadas y una de ellas sería especialmente «anti familia York». Esta corriente, supuestamente encabezada por Camilla y el príncipe William, estaría presionando a Carlos III para apartar todavía más a Beatriz y Eugenia de la vida institucional. Según estas informaciones, la intención sería alejar definitivamente del núcleo duro de la monarquía a todo lo relacionado con el apellido York. Y esta tensión viene de lejos.

Durante la etapa de Isabel II, parecía que la relación con Jeffrey Epstein afectaba exclusivamente al príncipe Andrés. No olvidemos que el ex duque de York era considerado uno de los hijos favoritos de la reina. Además, fue entonces cuando se alcanzó el conocido acuerdo extrajudicial para evitar que Andrés se enfrentara a juicio por la denuncia presentada por Virginia Giuffre. Pero con el paso del tiempo y tras la publicación de nuevos documentos relacionados con el caso Epstein, comenzaron a aparecer más nombres vinculados al entorno York. Incluso Sarah Ferguson apareció mencionada en documentación relacionada con el magnate.

William siempre ha demostrado que su principal prioridad es proteger la supervivencia de la Corona y reforzar su propia línea dentro de la institución. Pero lo que más llama la atención es el cambio de postura de Camilla Parker Bowles. Esto sorprende porque, durante años, fue precisamente ella quien ayudó a reintegrar poco a poco a la familia York en determinados actos públicos. Incluso participaron en citas importantes junto al resto de monarquías europeas, como el funeral de Constantino II de Grecia en Windsor. También Guillermo apostó en varias ocasiones por mantener cierta normalidad con Beatriz y Eugenia en actos familiares como la tradicional misa de Navidad o algunas fiestas en Buckingham. Pero parece que ahora el temor a nuevas revelaciones relacionadas con Epstein ha cambiado completamente el escenario.

Carlos III ya tuvo que lidiar con el terremoto que supuso el caso de Andrés y ahora el problema vuelve a afectar directamente a sus sobrinas. Según Daily Mail, dentro de Buckingham existiría incluso la intención de apartar totalmente a Eugenia y Beatriz del futuro institucional de la monarquía. Eso sí, hay una línea que ni siquiera el rey puede cruzar. Aunque muchos crean lo contrario, ni Harry ha salido de la línea sucesoria ni Carlos III puede eliminar unilateralmente a Beatriz y Eugenia del orden al trono.

Como monarca, Carlos III sí puede retirarles determinados privilegios vinculados a la institución: títulos honoríficos, patronazgos oficiales, presencia pública o participación en actos relacionados con la Corona. Pero modificar la línea sucesoria depende exclusivamente del Parlamento británico. Por ahora, Beatriz y Eugenia siguen dentro de ella. Aunque en Buckingham cada vez son más los que quieren borrar definitivamente el apellido York del núcleo duro de la monarquía británica.