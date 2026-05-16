Valentín Perrone se lleva la pole en Moto3 en Montmeló con Quiles séptimo

La pole en Moto3 en Montmeló fue para Valentín Perrone. El piloto hispanoargentino firmó el mejor tiempo en el GP de Cataluña de MotoGP en su última vuelta lanzada. Igual que David Muñoz y Brian Uriarte, segundo y tercero respectivamente, que completan la primera fila de la parrilla. El líder del Mundial de Moto3, Máximo Quiles, saldrá séptimo después de hacer un buen tiempo casi al final.

La locura reinó en la categoría de bronce en un final muy apretado. Quiles sufrió para hacer un tiempo, porque en los primeros minutos le cancelaron varias vueltas por pisar el verde. Pero estaba muy tranquilo a pesar de irse a boxes sin marcar un crono en la primera tanda. A la salida del box, su compañero en Aspar, Marco Morelli, firmó el mejor tiempo. Pero el líder del campeonato mejoró en el siguiente giro y ascendió hasta la segunda fila.

El problema fue que por detrás venían varios pilotos en rojo para batir el tiempo de la pole. Brian Uriarte se había puesto al frente con un tiempo de 1:46.969, siendo el primero en bajar del 47.0. Pero ese tiempo no le valdría para salir arriba. Mejoró en la última vuelta, pero Muñoz y Perrone hicieron mejor tiempo que él y finalmente fue tercero. Almansa, Morelli y Ríos completan la segunda fila. Quiles saldrá séptimo, pero ya ha demostrado en otras ocasiones que es capaz de remontar y ganar la carrera.