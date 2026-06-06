Los Knicks ponen el 0-2 en las finales de la NBA y se acercan al anillo por dos errores de Wembanyama

Los New York Knicks vuelven a sorprender a San Antonio Spurs a domicilio y dan un paso de gigante hacia la consecución del anillo. Victor Wembanyama pasó de héroe a villano, con dos errores garrafales en los últimos 10 segundos que permitieron la victoria de los neoyorquinos y, por tanto, ponen el 0-2 a su favor en las finales de la NBA. La estrella de los Spurs perdió un balón clave con empate en el marcador, teniendo que hacer falta inmediatamente después y, para colmo, falló el último lanzamiento sobre la bocina, dejando el luminoso en el 104-105 definitivo.

Y eso que estuvieron a punto de remontar una desventaja de 14 puntos en el cuarto período, pero sucumbieron en los últimos segundos, cuando Jalen Brunson anotó el tiro libre y el francés falló el último tiro para los texanos. Lo habían hecho todo para llegar con opciones al final y, cuando lo tenían en su mano, se les escapó.

WEMBY JUST THREW THE GAME AWAY 😭 pic.twitter.com/FWWzCYFHZM — BrickCenter (@BrickCenter_) June 6, 2026

Wembanyama anotó 22 de sus 29 puntos en la segunda mitad, pero en los últimos segundos cometió dos errores que alejan a los Spurs del título. Con una pérdida de balón y una falta, envió a Brunson a la línea de libre para la canasta decisiva. El francés, de 22 años y en sus primeras finales, tomó con coraje el último tiro, pero no entró.

La bocina desató la fiesta neoyorquina, dado que los Knicks ponen el 2-0 y los dos próximos partidos se disputarán el lunes y miércoles en un Madison Square Garden repleto. La locura por estas finales ha hecho que los precios alcancen cifras inimaginables en el coloso de Nueva York, en el que también se espera la presencia del presidente estadounidense, Donald Trump.

El dominicano Karl Anthony Towns firmó un doble doble de 21 y trece rebotes, Jalen Brunson sumó 20 puntos, cinco rebotes y seis asistencias y Mikal Bridges también aportó veinte puntos para los Knicks. Landry Shamet también dio la cara con trece puntos saliendo del banquillo.

Para los Spurs fue un revés traumático que les deja al borde del abismo en sus primeras Finales en doce años. No les bastó un espectacular 14-0 en el cuarto período para evitar la derrota. Tendrán que intentar un imposible para conquistar un nuevo título de la NBA, que sería el primero en 12 años. De lo contrario, los Knicks se proclamarán campeones 53 años después.