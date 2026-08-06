Honda dispara la ilusión de Fernando Alonso y Aston Martin F1: «Hemos solucionado el grave problema»

Honda quiere devolverle la ilusión a Fernando Alonso y Aston Martin. El fabricante está trabajando en un paquete de mejoras, que empezará a mostrarse desde el Gran Premio de Países Bajos. El ingeniero jefe en pista, Shintaro Orihara, revela que la actualización será notable: «Hemos solucionado el grave problema de las vibraciones y hemos logrado grandes avances en cuanto a durabilidad y gestión energética».

La experiencia del bicampeón del mundo está siendo determinante para pulir todos los detalles, algo que ya destacaron. Después de ver los primeros resultados, el japonés saca conclusiones positivas sobre el rendimiento: «Estoy orgulloso de lo que hemos logrado, y de lo que han logrado nuestros chicos de la fábrica, desde las pruebas de invierno hasta ahora».

El fabricante ha tenido que reponerse después de convertirse en una de las grandes decepciones del 2026. En unas declaraciones para RacingNews365, Shintaro Orihara admite que no fue fácil encajar la noticia, ya que tenían mucha ambición: «Esa es la razón por la que volvimos a la Fórmula 1. Así que cuando nos dimos cuenta de que nuestro rendimiento no era bueno, fue un gran shock; en cierto modo era de esperar, pero cuando lo comprendimos, fue un shock».

Aston Martin consiguió dar un golpe sobre la mesa con las mejoras del chasis para el GP de Hungría, con las que Fernando Alonso consiguió meterse en la Q2. Sin embargo, necesitan la actualización del motor para poder pelear en el top 10. El ingeniero jefe de Honda es optimista con los resultados: «Por lo tanto, tengo bastante confianza en lo que podemos lograr, basándonos en lo que hemos logrado este año».

Honda mejora con el ensayo y error

Los fracasos también forman parte del Gran Circo, pero algunas escuderías han sido capaces de aprovecharlos para perfeccionar su proyecto. En ese sentido, Orihara explica que el equipo está mucho más preparado: «Además, nuestros ingenieros más jóvenes, que han comenzado su carrera en la F1 con este proyecto, han adquirido mucha experiencia durante los test de invierno y la media temporada de este año».

Fernando Alonso tendrá la oportunidad de probar el nuevo monoplaza en el GP de Países Bajos. Por el momento, los japoneses tienen tiempo para trabajar en la unidad de potencia y exprimirán al máximo las vacaciones de verano. Sin embargo, la competencia no se quedará de brazos cruzados, por lo que será difícil ver un salto de calidad respecto a los mejores equipos de la parrilla.