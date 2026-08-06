Cuando se combinan los arándanos con esta especie son 10 veces más sabrosos, un plus de buenas sensaciones que puede acabar siendo el que nos marcará de cerca. Esta fruta que en los últimos tiempos se ha convertido en una de las más populares del momento, puede ayudarnos a crear una base de lo más especial, con la ayuda de un detalle básico. Un yogurt con arándanos, un pastel o bizcocho con esta fruta, puede potenciarse hasta lo más alto con un sencillo paso que implica un detalle básico, una especie que puede cambiarlo todo.

Al ser una fruta que viene de fuera, es complicado sacarle el máximo partido a adaptarnos a un tipo de sabor que quizás nos sorprenderá. Como también lo harán sus propiedades, siendo uno de los que realmente puede convertirse en la antesala de algo más. Es momento de conocer en primera persona lo que nos estará esperando en unos días en los que las frutas son las mejores aliadas de una alimentación saludable. Los arándanos se pueden convertir en la mejor opción posible para una comida equilibrada que podemos incluir en el menú de toda la familia con una especia que hará que tenga un sabor que impresiona.

Se combina con esta especia

La realidad es que sabemos poco de los alimentos que llegan de fuera. En los últimos años han sido muchos los que hemos incorporado en nuestra dieta. Dependiendo de la edad que tengamos, recordaremos el primer kiwi que vimos llegar a nuestra mesa y cocina.

El sabor o la textura del primer aguacate, un alimento del que ya somos productores, junto con el kiwi. Tenemos la suerte de tener un país con una riqueza en el campo que nos ayuda a mantener una dieta equilibrada con productos y alimentos que tenemos cerca.

El arándano es una de esas frutas que han ido ganando popularidad. Con la ayuda de una televisión, series o ya redes sociales en los que acabamos viendo este ingrediente ser uno de los más vistosos y coloridos. Una fruta de un color particular y un sabor un tanto ácido.

Hay que saber comerlo y prepararlo para que nos aporte las mejores condiciones posibles de una fruta muy peculiar para la que no estamos preparados. Un buen básico que acabará marcando la diferencia.

Los arándanos son 10 veces más sabrosos

Puedes conseguir que los arándanos acaben teniendo un sabor espectacular con una especie que puede cambiarlo todo. El cilandro le puede acabar dando un toque de sabor especial, en estos días que hasta la fecha no sabíamos. Puedes sacarle el máximo partido a esta fruta con una mermelada que le dará a tus desayunos un toque saludable.

Ingredientes

500 g de arándanos frescos o congelados

2–3 cucharadas de eritritol o edulcorante al gusto (opcional)

El zumo de medio limón

1 cucharada de semillas de chía (opcional, para espesar)

La clave está en la calidad de la fruta. Si encuentras arándanos bien maduros, el resultado será mucho más intenso y naturalmente dulce.

Cómo preparar mermelada de arándanos paso a paso:

Preparar la fruta. Si usas arándanos frescos, lávalos bien y revisa que estén firmes. Si son congelados, puedes utilizarlos directamente sin necesidad de descongelar previamente. Por la preparación en un cazo amplio junto con el zumo de medio limón. El limón no solo aporta frescura, equilibra los sabores y mejora la conservación. Cocinar a fuego medio. Cocina con el cazo a fuego medio y deja que los arándanos tomen calor. Poco a poco verás cómo liberan sus jugos y empiezan a ablandarse. Ajustar el dulzor. Prueba la mezcla. Puede que te sorprenda lo dulce que resulta sin necesidad de añadir nada más. Si prefieres un toque extra, incorpora eritritol o el edulcorante que suelas usar. Añádelo poco a poco y prueba hasta encontrar el punto que más te guste. Si prefieres una versión completamente natural, puedes omitir este paso. Espesar sin azúcar. La mermelada tradicional suele espesar gracias al azúcar, pero aquí utilizamos otro recurso: las semillas de chía. Añade una cucharada y remueve bien. En pocos minutos absorberán parte del líquido y aportarán una textura más densa. Otra opción es prolongar un poco la cocción para que reduzca de manera natural. Textura final. Si te gusta una mermelada más fina, puedes triturarla ligeramente con una batidora. Si prefieres encontrar pequeños trozos de fruta, déjala tal cual. Cuando tenga la consistencia deseada, retira del fuego y deja templar antes de envasar.

Puedes usarla para coronar una tarta de queso espectacular, para disfrutar de una tostada saludable en el desayuno o combinando esta base con un queso cabrales nacional, la combinación de dulce y salado es increíble. Descubre la esencia de este tipo de alimentos de una forma espectacular con esta receta y truco.