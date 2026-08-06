Gavi se pasa al rosa: ¿qué harías tú si tuvieras que cumplir una promesa así?
Gavi ha cumplido su promesa y ha sorprendido a sus seguidores con un radical cambio de look
El futbolista del FC Barcelona ha decidido raparse y teñirse el pelo de rosa
Fiel a su palabra, Gavi no ha dudado en llevar el reto hasta el final y presumir de su nuevo estilo
Gavi ha cumplido su promesa y ha dejado a todos con la boca abierta con un cambio de look radical. Tras la victoria de España en el Mundial, el futbolista ha pasado por la peluquería para despedirse de su habitual melena castaña y apostar por un pelo mucho más corto y teñido de rosa fucsia. Una transformación que él mismo ha documentado paso a paso y que resume con una frase: «Un hombre de palabra».
Pero la gran pregunta ahora es otra: ¿hasta dónde llegarías tú por cumplir una promesa? Porque una cosa es prometer algo en plena euforia y otra muy distinta tener que cumplirlo después. Ponte en la piel de Gavi, toma tus decisiones y descubre si tú también serías capaz de llegar hasta el final.
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