Ana Rosa (70 años), presentadora: «Desayuno galletas y café con leche. Debería comer más sano, pero me levanto a las 5:30 y a esa hora no voy a tomar un aguacate»

Ana Rosa Quintana lleva años siendo uno de los rostros más reconocibles de las mañanas televisivas al frente de El Programa de Ana Rosa. Una rutina que implica mucho más que sentarse delante de las cámaras cuando comienza el programa ya que antes hay que informarse, repasar la actualidad y prepararse para varias horas de directo. Y en su caso, todo empieza bastante pronto si bien su despertador suena a las 05:30 horas.

Con 70 años, la presentadora mantiene un ritmo de trabajo que podría llevar a pensar que detrás hay un desayuno especialmente saludable o preparado al detalle. Pero nada más lejos de la realidad. Ana Rosa ha contado que comienza el día con algo tan sencillo como tres galletas y un café con leche. Y ella misma sabe que podría hacerlo mejor. «Hago una cosa que está muy mal, porque habría que desayunar cosas sanas, pero yo a esa hora no me voy a tomar un aguacate, porque lo que me apetece es algo caliente y rápido», confesaba a Juan y Medio.

Ana Rosa (70 años), presentadora: «Desayuno galletas y café con leche»

Ser durante años una de las conocidas como «reina de las mañanas» implica que el despertador suene cuando buena parte de sus espectadores todavía están durmiendo. «Me levanto a las 5:30 de la mañana para tener tiempo de leer la prensa antes de acudir a la tele y a la vez escucho la radio», ha explicado sobre una rutina que mantiene incluso después de tantos años trabajando en televisión.

Y precisamente ese horario es el que condiciona su desayuno. A esas horas no busca preparar nada demasiado elaborado. Prefiere algo rápido que pueda tomar prácticamente nada más levantarse y su elección suele ser algo tan sencillo como tres galletas y un café con leche. Un desayuno que ella misma reconoce que no es precisamente perfecto desde el punto de vista nutricional, pero que encaja con las prisas de sus mañanas. De hecho puntualiza y dice no tener tiempo «para aguacates» pero lo cierto es que al margen de esta fruta hay otras opciones que seguramente de tener más tiempo tomaría, como frutos secos, lácteos naturales o alimentos con mayor contenido en proteínas y fibra.

Su desayuno es la excepción dentro de su alimentación

De todas formas y aunque la propia periodista reconozca el «fallo» que comete con ese desayuno, durante el resto del día su forma de comer es bastante diferente. «Soy poco comilona, entonces a mí no me cuesta mucho trabajo. Y como bastante sano, pero porque es lo que me gusta. No como procesados y el dulce tampoco me interesa mucho», ha explicado. Eso sí, reconoce que le gusta picotear. En cuanto a las comidas principales, asegura que intenta mantener una dieta variada en la que aparecen diferentes tipos de alimentos. «No como carne todos los días, me encanta el pescado, como pollo… Pero un chuletón y un solomillo de vez en cuando, claro que me encanta comerlo».

Queda claro entonces que las galletas de primera hora, parecen responder más a la falta de tiempo y a lo poco que le apetece preparar otra cosa a las cinco y media que a una preferencia por los alimentos dulces durante todo el día.

El ejercicio también forma parte de su rutina

A sus hábitos de alimentación se suma el deporte. La presentadora asegura que lleva toda la vida haciendo ejercicio y actualmente continúa entrenando dos veces por semana. Y tiene bastante claro qué tipo de entrenamiento quiere mantener. «Principalmente fuerza, si no, a ver cómo mantengo los brazos», ha explicado con humor. Además de esos entrenamientos, le gusta caminar y desde hace años practica yoga. Una actividad de la que también ha hablado en el podcast de Carmen Cánovas y a la que concede importancia tanto por sus efectos físicos como por la parte más personal. «Es bueno para el alma y para el cuerpo», señalaba.

Su jornada termina alrededor de las diez de la noche

Con un despertador que suena de lunes a viernes a las 5:30 de la mañana, tampoco sorprende demasiado que Ana Rosa se acueste antes que muchas otras personas. «A las 22 de la noche estoy ya durmiendo», ha contado. Pero incluso entonces la actualidad sigue formando parte de su rutina, ya que antes de acostarse ve los informativos y asegura que se duerme con la radio puesta. Su día queda así bastante marcado por los horarios que exige trabajar en televisión por la mañana. Se levanta temprano, consulta la actualidad, desayuna rápidamente y se prepara para trabajar.

Y aunque después procura cuidar su alimentación al máximo y mantenerse activa, lo del desayuno rápido es algo inevitable, así que esas tres galletas con café con leche de primera hora son lo necesario para que pueda arrancar su día y llegue además a tiempo a la televisión para ponerse al frente de su programa en Telecinco.