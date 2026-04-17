Susanna Griso desvela su verdadera relación con Ana Rosa Quintana: «¿Qué voy a contar si ya ha trascendido?»

La relación entre Susanna Griso y Ana Rosa Quintana ha sido objeto de especulación durante años, alimentada por su coincidencia en la franja matinal televisiva, donde ambas lideran formatos de gran audiencia. Sin embargo, lejos de la imagen de enfrentamiento que a menudo se proyecta desde fuera, la presentadora de Antena 3 ha querido arrojar luz sobre la verdadera naturaleza de su vínculo con su homóloga de Telecinco.

Ambas comunicadoras llevan cerca de dos décadas al frente de programas que compiten directamente por la audiencia, Espejo Público y El programa de Ana Rosa, consolidándose como referentes indiscutibles en las mañanas televisivas. Esta competencia ha generado inevitablemente titulares sobre una supuesta rivalidad personal, una narrativa que, según las propias protagonistas, dista mucho de la realidad.

Susanna Griso ha insistido en que esa supuesta tensión nunca ha existido. A pesar de que ambas se dedican a lo mismo, cuando se apagan los focos son muy buenas amigas.

Amigas y compañeras

El origen de estas declaraciones se encuentra en un gesto que no pasó desapercibido. Hace unas semanas, Ana Rosa Quintana dedicaba unas palabras de afecto a Susanna Griso con motivo de su próxima boda con Luis Enríquez Nistal, un mensaje que sorprendió por su cercanía y calidez. En aquel momento, la comunicadora de Telecinco expresó su alegría por ver feliz a su colega, destacando además la buena sintonía de la pareja.

Ahora, durante la presentación del libro El ruido bajo la piel, del periodista Miquel Valls, compañero de Griso en Espejo Público, la presentadora ha querido responder públicamente a esas declaraciones. En un acto que reunió a numerosos rostros conocidos de la televisión, Susanna confirmó que había agradecido personalmente el gesto.

«Claro que se lo agradecí», afirmó con naturalidad, añadiendo además que tiene constancia de que Ana Rosa también atraviesa un momento personal positivo. Sus palabras, lejos de ser protocolarias, transmitieron una cercanía que desmonta la idea de una relación distante o meramente profesional.

Susanna Griso da explicaciones

Más allá de este intercambio público, Susanna Griso desveló que en los últimos meses ambas han coincidido en varias ocasiones, compartiendo momentos alejados del foco mediático. Uno de ellos fue una comida en la que también estuvieron presentes otras conocidas figuras de la comunicación, como Mariló Montero o Isabel Gemio. La existencia de ese encuentro salió a la luz tras la publicación de una fotografía en redes sociales, lo que llevó a la periodista a comentar con cierta ironía: «¿Qué voy a contar si ya ha trascendido?».

Este tipo de reuniones evidencian una relación que va más allá de los platós de televisión, consolidándose también en el ámbito personal. No se trata de encuentros puntuales, sino de una dinámica de contacto frecuente que ambas han mantenido en los últimos tiempos. De hecho, Susanna explicó que también han coincidido en Sevilla en varias ocasiones, lo que refuerza la idea de una relación continuada.

Uno de los episodios más llamativos que relató la presentadora fue una invitación de Ana Rosa a su casa en la capital andaluza. Sin embargo, Susanna tuvo que declinarla por un compromiso previo relacionado con la Macarena, una de las tradiciones más emblemáticas de la ciudad.

Una relación sincera y sólida

Las palabras de Susanna Griso han sido especialmente contundentes al referirse a los rumores de enemistad que durante años han acompañado su relación con Ana Rosa Quintana. «Hay muy buena relación, de verdad que no es una pose», aseguró, subrayando que ninguna de las dos mantiene ese discurso por compromiso o conveniencia. Con esta afirmación, la periodista quiso zanjar definitivamente las especulaciones que han rodeado su vínculo.

En un entorno como el televisivo, donde la competencia por la audiencia suele traducirse en narrativas de confrontación, el caso de Griso y Quintana resulta especialmente significativo. Ambas han sabido separar con claridad el ámbito profesional del personal, evitando que la lucha por el liderazgo en las mañanas afecte a su relación fuera de cámaras. Este equilibrio no es habitual en un sector caracterizado por la exposición constante y la presión mediática.

El caso de Susanna Griso y Ana Rosa Quintana pone de relieve una realidad poco habitual en el mundo de la comunicación: la posibilidad de mantener una relación cordial e incluso cercana pese a competir directamente por el mismo público. Su trayectoria paralela, marcada por el éxito y la estabilidad profesional, ha contribuido a consolidar un respeto mutuo que trasciende las cifras de audiencia.

A lo largo de los años, ambas han construido marcas personales sólidas, liderando equipos y adaptándose a los cambios del panorama televisivo. Esta experiencia compartida podría explicar, en parte, la complicidad que ahora reconocen públicamente. Más allá de la competencia, existe un reconocimiento implícito del trabajo y la trayectoria de la otra. Ahora la pregunta es: ¿Veremos a Ana Rosa Quintana en la boda de Susanna Griso? Sólo el tiempo tiene la respuesta.