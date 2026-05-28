Karla Sofía Gascón sobre su nominación al Oscar: «Pensé que merecía haber llegado hasta ahí»
La actriz habla de sus polémicas
Karla Sofía Gascón ha sido la segunda invitada en la nueva entrega de 100%. Únicos, el formato conducido por Daniel Guzmán, en el que 30 reporteros con trastorno del espectro autista (TEA) conversan con naturalidad con destacadas personalidades. La actriz española, nominada al Oscar por Emilia Pérez, ha hablado sobre su condición de transexual, su familia y su carrera.
«No tuve una infancia feliz»
«No, no tuve una infancia feliz. Fue normal. No puedo decir que tuve una infancia feliz, pero no la que tiene mi hija ahora, que está en la gloria bendita. Creo que mis padres hicieron todo lo que pudieron por nosotros», ha confesado Gascón, además de añadir:» Tenía dos hermanos, ahora solo tengo uno. Un hermano mío murió hace muchos años en un accidente de esquí».
Cuando le han preguntado si sufrió bullying durante su adolescencia, la actriz ha sido tajante: «Sí. Me tocó vivir en una época en la que el bullying era, directamente, que te apaleaban cuando llegabas al colegio». Para protegerse, la actriz ha confesado que se «tenía que portar peor» que sus acosadores.
Sobre su transición
Karla Sofía ha confesado que se sentía mujer desde los cuatro años, pero que no hizo la transición hasta 2018 porque «en ese momento no se podía ni siquiera imaginarlo. La sociedad te va llevando por un camino en el que tienes que ser de una manera».
La actriz madrileña ha confesado cómo fue el momento en el que le dijo a su familia, en especial a su hija y a su mujer, que quería transicionar: «Fue muy difícil».
Karla Sofía ha admitido que el matrimonio con su mujer, ahora, «va muy bien» después de que se separaran y volvieran a estar juntas.
La polémica en los Oscar
El gran momento de la entrevista llegó cuando le preguntó a la invitada por su gran polémica: los mensajes de Twitter que supuestamente había publicado ella con contenido tachado de racista justo después de su nominación al Oscar. «Todavía no se ha demostrado que yo haya escrito esos mensajes. Nadie me puede acusar de ser lo que quisieron que fuese».
«Cuando me nominaron al Oscar, pensé que era merecido haber llegado hasta ahí e inmerecido donde no llegué», ha confesado la actriz sobre la campaña de desprestigio que sufrió antes de los premios más importantes del cine mundial.