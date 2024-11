¿Quién es Karla Sofía Gascón? Su biografía, edad, películas y cómo se llamaba antes

Karla Sofía Gascón ha pasado a la historia del cine no solo por su talento actoral, sino por la visibilidad que ha otorgado a la comunidad transgénero. Su nombre es ahora sinónimo de perseverancia, valentía y superación, tras haber sido reconocida mundialmente por su papel en la película ‘Emilia Pérez’ y haber hecho historia en el Festival de Cannes al recibir la Palma de Oro como Mejor Actriz en 2024. A sus 52 años, la madrileña ha recorrido un largo camino que ha incluido importantes momentos de cambio personal y profesional, así como una incansable lucha por los derechos y la visibilidad de las personas transgénero.

¿Cómo se llamaba Karla Sofía Gascón?

Aunque actualmente la conocemos como Karla Sofía Gascón, su carrera comenzó bajo un nombre distinto: Carlos Gascón. En sus primeros años en el cine era conocida bajo su identidad masculina, pero a los 46 años, decidió emprender un proceso de transición que la llevaría a renacer bajo el nombre de Karla Sofía.

Su transición y la nueva identidad que adoptó fueron acompañadas de un proceso emocional que la convirtió en una defensora activa de la comunidad transgénero. Este cambio fue, para ella, un renacer, algo que quedó reflejado en sus palabras al recibir la Palma de Oro en Cannes: «Nunca me habían dado un premio y menos así, lo único que me habían dado eran patadas», expresó con emoción. El galardón, que recibió con lágrimas en los ojos, no solo marcó su reconocimiento como actriz, sino que también la posicionó como un referente para la comunidad trans. Karla Sofía dedicó este premio a «todas las personas trans» que como ella han sufrido discriminación.

¿Cuántos años tiene Karla Sofía Gascón?

Karla Sofía Gascón nació el 31 de marzo de 1972, lo que la convierte en una mujer de 52 años. Su carrera comenzó en 1995, cuando aún bajo el nombre de Carlos se adentró en el mundo de la interpretación. Con una formación en la Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid, pronto comenzó a conseguir papeles en la televisión y el cine. Sin embargo, fue su mudanza a México y su incursión en las telenovelas lo que catapultó su carrera.

La familia de Karla Sofía Gascón: su pareja e hijos

Karla Sofía es conocida por su carrera profesional, pero su vida privada está repleta de momentos importantes. Se casó joven y es madre de una hija adolescente. La actriz, siempre discreta con su esfera privada, ha compartido en varias ocasiones con sus seguidores lo importante que es su familia para ella. A menudo se muestra orgullosa de su hija, quien ha crecido junto a su madre y ha sido testigo de su evolución personal y profesional.

En 2022 Karla participó en el popular programa de televisión ‘MasterChef Celebrity’, lo que le permitió conectar con una audiencia más variada. En este espacio se rumoreó que pudo haber tenido una relación con uno de sus compañeros, Arturo López Gavito, lo que generó gran expectación entre los seguidores del programa. Sin embargo, la artista ha preferido mantener las cuestiones sentimentales fuera del foco mediático.

¿Podría ganar el Oscar?

La carrera de Karla Sofía Gascón parece estar en su punto más alto y no solo por su reconocimiento en el Festival de Cannes, sino también por las posibilidades de que sea nominada al Oscar. En su última película, ‘Emilia Pérez’, interpreta a un narcotraficante que decide hacer una transición de género para encontrar la paz consigo mismo. Su interpretación de este personaje, profundamente emotiva, ha sido considerada por muchos como una de las más destacadas de su carrera.

En ‘Emilia Pérez’ ofrece una representación cruda y auténtica de las complejidades de la identidad de género y el conflicto interno que enfrentan las personas transgénero. Su actuación ha sido elogiada tanto por críticos como por sus compañeros, de hecho no hay nadie que hable mal de ella dentro de la industria.

Karla Sofía Gascón: un ejemplo para el colectivo

La carrera de Karla Sofía Gascón ha sido mucho más que una acumulación de premios y éxitos profesionales. Ha sido una plataforma para alzar la voz de las personas transgénero. En 2024 recibió el Premio Arcoíris, un reconocimiento otorgado por el Ministerio de Igualdad de España, en honor a su labor visibilizando la diversidad de género en el cine. Este premio, que destaca a aquellas personas que promueven la inclusión y los derechos LGTBI, fue un reconocimiento a la forma en que Karla Sofía ha dado voz a aquellos que, como ella, luchan por ser aceptados en una sociedad que a menudo les cierra las puertas.

A lo largo de su recorrido profesional, Gascón ha sido una firme defensora de los derechos de las personas trans y ha utilizado su posición para exigir libertad, respeto y la erradicación de los prejuicios. En varias ocasiones ha declarado la importancia de denunciar los comentarios negativos. Ahora todo el mundo sabe quién es. Ha cumplido su sueño. ¿Qué será lo próximo que nos tiene preparado?