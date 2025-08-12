Miles de pasajeros afectados por la interrupción del AVE Galicia-Madrid por incendios cerca de la vía

Un incendio declarado este martes 12 de agosto en las inmediaciones de la vía férrea entre la ciudad de Orense y el municipio de la provincia Taboadela ha obligado a suspender la circulación del AVE que conecta Galicia con Madrid. Las llamas del incendio de Galicia han afectado al polígono industrial de Barreiros, generando una densa columna de humo visible desde varios puntos de la zona. Miles de pasajeros se han visto afectados por los incendios de este martes en Galicia. La Xunta de Galicia ha declarado la Situación 2 en toda la provincia de Ourense ante la alta actividad incendiaria, con hasta 50 incendios diarios, que considera «preocupante». Dos bomberos han resultado heridos en el incendio de Oímbra, en la provincia de Orense.

Al menos cinco trenes fueron cancelados esta mañana, interrumpiendo su circulación y obligando a que los viajeros fueran trasladados en autobús de regreso a sus estaciones de origen, debido al anuncio de los cortes de trenes por los múltiples incendios activos. En total, este martes 12 de agosto se han encontrado activos un total de 12 grandes incendios en seis comunidades (Castilla y León, Galicia, Andalucía, Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura).

Desalojo de vecinos por riesgo de humo

Las autoridades han ordenado el desalojo preventivo de vecinos en la parroquia de Seijalbo y en Ponte Noalla (San Ciprián de Viñas), debido al fuerte humo y la proximidad del fuego a las viviendas. Un amplio dispositivo formado por medios de extinción, Policía Local y Policía Nacional trabaja en la zona para controlar las llamas, atender a los afectados y esclarecer el origen del incendio.

Vecinos de la zona también han colaborado activamente con mangueras para refrescar las áreas cercanas a sus casas y evitar la propagación del fuego.

El tren AVE que partió de Madrid con destino Vigo a las 11:17 horas tuvo que retroceder hasta la estación de La Gudiña, donde fueron llevados a una decena de autobuses para continuar el viaje. Los trenes en circulación en ese corredor han realizado el trayecto entre La Gudiña y Orense en autobús.

En la estación de Orense, en el barrio de La Ponte, decenas de viajeros se han visto afectados por la suspensión del servicio debido al incendio (Galicia).

Renfe ha señalado que la causa del incendio, activo desde las 14:14 horas en San Cripián de Viñas, todavía no está confirmad. Personal ferroviario apunta a que podría haberse originado por chispas generadas por el propio tren al frenar, que prendieron la hierba seca cercana a las vías.

El incendio también ha provocado cortes intermitentes de luz en varias zonas de Ourense, incluyendo calles céntricas como Concordia y Paseo, que se están normalizando progresivamente.

En cuanto al tráfico rodado, la autovía AG-53 permanece cortada en varios tramos a causa del fuego en la parroquia de O Castro, en Dozón, donde se ha declarado nivel 2 de alerta por la cercanía de las llamas a núcleos urbanos. El tráfico está desviado por carreteras nacionales, algunas de ellas también afectadas por cortes puntuales.

Restablecimiento parcial del servicio

La circulación ferroviaria entre Santiago y Orense se restableció el martes por la tarde tras estar suspendida desde las 13:45 horas por el incendio en la vía de Las Burgas. Sin embargo, el tramo de alta velocidad entre Ourense y Taboadela permanece cerrado hasta nuevo aviso.

Renfe ha preparado un plan alternativo por carretera y habilitará un tren especial lanzadera entre Madrid y Zamora, con paradas en Segovia y Medina del Campo, para facilitar los desplazamientos afectados por la suspensión.