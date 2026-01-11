La rajada de Said Mechaal tras batir un récord nacional: «Es gracias a EEUU, en España nadie me ayudó»

En Valencia se confirmó la confirmación de una promesa y la explosión de la misma. Lo primero llevó a lo segundo. Said Mechaal, atleta de origen marroquí, rompió el récord de España en el 10K de Valencia -rebajó 20 segundos el tiempo de Ilias Filfa- y alzó la voz. Hasta aquí debió pensar cuando verbalizó su logro. «Lo quiero dejar muy claro. Todo es gracias a Estados Unidos y a mi club, en España nadie me ayudó», dijo tras cruzar la meta. Said Mechaal se formó deportivamente en Iowa State University, en Estados Unidos.

«Muy agradecido a la gente que ha creído en mí estos años, que ha sido básicamente Estados Unidos. En España me han rechazado muchas veces la beca del CAR, sin ninguna ayuda. Muy agradecido a mi club, el Vistasol, que me ha apoyado cuando no tenía nada antes de ir a Estados Unidos. Todo el trabajo ha sido de Estados Unidos, los que me han formado y me han dado la oportunidad de llegar a este nivel. Todo es gracias a Estados Unidos y a mi club, lo quiero dejar muy claro», añadió.

Said Mechaal lleva años cargándose de argumentos para derribar la puerta que ha abierto este fin de semana. En 2021 emigró a Estados Unidos y en 2024 consiguió el décimo puesto en el nacional universitario de cross de Estados Unidos. Said es hermano pequeño de Adel Mechaal, uno de los mejores mediofondistas españoles de la última década en la que se ha erigido como campeón de Europa en 2017.

Said Mechaal también aprovechó para mostrar sus satisfacción personal. «La verdad es que estoy muy contento El trabajo de último mes y de los últimos tres y cuatro años, ha salido bien. El circuito es espectacular, muy rápido. Los tres primeros kilómetros son muy rápidos. Luego hay un repechoncito, pero el circuitos es para volar, es increíble», finalizó.