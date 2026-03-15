Citroën hace historia en el centro de Madrid con una exhibición en un monoplaza de Fórmula E

Citroën Racing, en una acción sin precedentes, ha transformado la céntrica calle del Doctor Esquerdo, en el distrito de Retiro de Madrid, en un circuito urbano de Fórmula E. Este evento, que ha atraído 8.600 espectadores, ha sido el anticipo perfecto para el esperado E-Prix de Madrid, que se celebrará los días 20 y 21 de marzo en el Circuito Madrid Jarama-RACE, y marca el debut de la escudería del Doble Chevrón ante la afición española tras su paso por los E-Prix de Miami, México, Sao Paulo y Yeda.

Ante una multitud expectante, los 470 CV eléctricos del monoplaza Citroën Gen3 Evo se han enfrentado al asfalto madrileño frente al número 62 de la calle Doctor Esquerdo, antigua sede histórica de la marca y ubicación actual de su concesionario insignia. Citroën ha diseñado una experiencia inmersiva total: la calle estuvo vallada y cerrada al tráfico para simular un trazado de competición real para todos los públicos y con todo lujo de detalles: desde un «box» profesional instalado en el propio concesionario a una Grada VIP y pantallas gigantes distribuidas a lo largo de la calle para seguir la carrera, las entrevistas y la actividad técnica.

La talentosa piloto colombiana Tatiana Calderón, piloto reserva de la escudería Citroën Racing, ha dado buena muestra de su talento al volante exhibiendo la potencia y agilidad del monoplaza. Con una trayectoria ascendente que la ha llevado desde la Fórmula 2 hasta convertirse en una figura clave en el desarrollo de vehículos de competición tanto en Fórmula E como en Fórmula 1, su presencia en Madrid ha sido sinónimo de espectáculo y pilotaje rápido y preciso.

La jornada ha contado con la presencia de destacadas autoridades locales y del mundo del motor, reforzando el compromiso de Madrid con la movilidad sostenible y el deporte de élite. Con esta iniciativa, Citroën Racing no solo celebra su legado deportivo, sino que acerca la tecnología de la Fórmula E a los ciudadanos, demostrando que el futuro de la competición y la movilidad urbana van de la mano.

Considerada como la categoría reina del automovilismo con bólidos eléctricos, el Campeonato FIA de Formula E recorre las principales ciudades del mundo ofreciendo espectacularidad, adrenalina y carreras emocionantes y reñidas de una forma totalmente sostenible, demostrando que movilidad eléctrica y emoción pueden ir de la mano. El Madrid E-Prix es la sexta prueba de la temporada, en la que Citroën Racing se ha iniciado en esta exigente competición y ha logrado vencer en México y subir al podio en Sao Paulo, en sendas ocasiones de la mano del piloto australiano Nick Cassidy.