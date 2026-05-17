La psicología sugiere que la generación que cenaba cereales y volvía a casa caminando en la oscuridad no solo sobrevivió al abandono, sino que construyó un sistema operativo emocional basado en la autosuficiencia

Construyó un sistema operativo emocional basado en la autosuficiencia, la psicología sugiere que esta generación que cenaba cereales y volvía a casa caminando en la oscuridad no solo sobrevivió al abandono. Cada generación se enfrenta a una serie de detalles que pueden parecer cambiantes, aunque en realidad, son parte de un extra de buenas sensaciones que quizás hasta ahora no sabíamos. Este tipo de detalles serán los que nos afectarán de lleno.

Las familias van cambiando, como también el aspecto social o económico. Vivimos tiempos de bonanza que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en breve. Sin duda alguna, estaremos ante una serie de detalles que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. Un cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos afectará de lleno y sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno en estos días en los que cada detalle puede ser esencial. Lo que pensábamos que era algo que podría ser una desventaja, en realidad era algo que podríamos empezar a ver desde otro punto de vista.

Cenaba cereales y volvía a casa caminando en la oscuridad

En la era de que cada detalle cuenta, deberemos empezar a pensar en algunas situaciones que pueden acabar siendo las que en el pasado nos parecían algo fuera de lo habitual. Estaremos pendientes de algo que puede acabar siendo lo que nos dará en estos días totalmente diferentes.

No tener tiempo para hacer la cena y comer una simple taza de cereales era algo que a finales de los 90 podría pasar. Con una reincorporación al mundo laboral de una mujer que volvía o empezaba a disfrutar de una gran independencia con la correspondiente ausencia de tiempo.

Dar de comer a la familia algo rápido era una realidad, de la misma forma que no había coches o formas de volver a casa como hoy en día. Caminar por unas calles oscuras era algo que podía pasar y que acabaría marcando una diferencia importante en estos días que tenemos por delante.

Este tipo de elementos que llegan a toda velocidad puede acabar siendo lo que nos acompañará en un análisis psicológico que nos indica que realmente nada es tan intenso como era antes.

Se construyó un sistema emocional basado en la autosuficiencia

Basado en la autosuficiencia este sistema emocional puede cambiarlo todo en estos días que tenemos por delante. Es hora de conocer un poco más qué es lo que puede pasar cuando esta generación pasa a manos de unos psicólogos que saben muy bien cómo han construido un sistema emocional de lo más necesario.

Los expertos de Econews nos explican que: «Si creciste dejándote entrar después de la escuela con una llave en una cuerda, probablemente conozcas la sensación de resolver problemas sin preguntarle a nadie. Para muchos «niños con llave», la independencia no era un rasgo de personalidad. Fue el sistema familiar, la estrategia de supervivencia y el libro de reglas emocionales, todo en uno. Ahora que esa generación ha crecido, criando a sus propios hijos y se está enforando con un efecto secundario inesperado. La misma autosuficiencia que les ayudó a sobrellevar la vida de niños puede aparecer en la edad adulta como distancia emocional, dificultad para recibir apoyo y un reflexivo «lo tengo manejado» incluso cuando las cosas se están desmoronando».

Siguiendo con la misma explicación: «Como adultos, ese cableado temprano puede convertirse en una especie de armadura. Parece una fuerza, pero también puede bloquear la intimidad, porque dejar que alguien ayude se siente arriesgado, incómodo o incluso vergonzoso. El psicólogo Sam Goldstein Ph.D. lo dijo sin rodeos cuando escribió: «Los adultos altamente independientes pueden tener problemas con la intimidad y la regulación emocional». Si te reconoces en esa frase, no estás solo. Muchas personas se dan cuenta de ello más claramente en sus relaciones más cercanas, cuando una pareja pide franqueza y responden con resolución de problemas o silencio».

Los psicólogos no tienen ninguna duda de lo que nos espera: «Para algunas familias, era más que niños que se cuidaban a sí mismos. Eran los niños que cuidaban de todos los demás. La psicóloga Devon Frye describe la paternidad como una dinámica en la que «el padre impone sus necesidades emocionales, físicas o psicológicas insatisfechas al niño».Eso puede significar ser la niñera incorporada, la traductora de los padres inmigrantes, el organizador del hogar o el sistema de apoyo emocional para adultos abrumados. Te conviertes en «el responsable» tan pronto que, más tarde, ser cuidado puede parecer casi desconocido, como usar el abrigo de otra persona».