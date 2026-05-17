La participación en Andalucía a las 11:30 horas se sitúa en el 15%, prácticamente igual que en 2022

El 15,05% de los andaluces ha depositado su voto hasta las 11:30 horas, tal como ha informado oficialmente la Junta de Andalucía. En total, son apenas 4 décimas menos que en los anteriores comicios, en 2022, cuando la participación, a esta hora, era del 15,44%. En esta ocasión, la foto fija de las 11:30 h de la mañana es bastante similar a la de 2022, cuando el actual presidente de la Junta, Juanma Moreno, obtuvo la mayoría absoluta, con 58 escaños para el PP.

En total, en esta jornada electoral han votado hasta las 11:30 h un total de 983.552 personas, mientras que los andaluces que habían depositado su voto a la misma hora en 2022 sumaban 985.053 andaluces.

Desglosado por provincias, la circunscripción donde se ha registrado una mayor participación en este primer avance es Almería, con un porcentaje del 16,64%, seguida de cerca por Córdoba (16,47%) y Granada (16,10%). Por contra, las provincias donde se registra una menor participación en el primer avance ofrecido son Huelva con el 13,23% y Cádiz, con el 13,56%.

Aun siendo la provincia con menor participación, Huelva es la que más ha crecido con respecto a las elecciones de 2022, ya que entonces, registró un punto menos a esta misma hora.

La participación se convierte en un dato clave en la contienda electoral. En el caso de Andalucía, se ha ido rebajando paulatinamente en las últimas ediciones. De hecho, en 2022 la participación fue del 56,13% y en los anteriores comicios andaluces del 58,65%.

Hasta entonces, la participación en unas elecciones andaluzas siempre había superado el 60% de la participación. Incluso, llegó a estar por encima del 70% en los años 80 y 90.

Antonio Sanz, consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, ha sido el encargado de ofrecer públicamente los datos sobre participación, recogidos hasta las 11:30 h.