Madrid se llena de nueva a partir de hoy viernes, de libros, lectores y gente paseando sin demasiada prisa entre casetas. La Feria del Libro de Madrid arranca hoy 29 de mayo en El Retiro y, como pasa cada año, hay quien llega con una lista cerrada y quien simplemente entra a ver qué encuentra de modo que si eres de estos últimos será bueno conocer horarios, cómo llegar y también como no, cuáles son las casetas más deseadas en esta feria que alcanza su 85ª edición.

Como ya todos sabemos, la feria del libro que se celebra en Madrid tiene firmas muy mediáticas y casetas donde siempre hay cola, pero también rincones mucho más tranquilos donde descubrir editoriales pequeñas, libros raros o autores que no estaban en el radar de nadie hace una semana. De este modo, y con más de 360 casetas repartidas por el Paseo de Coches y 17 días por delante, estas son algunas de las casetas más interesantes que merece la pena visitar en la edición de este año.

Las casetas más interesantes que puedes visitar en la Feria del Libro de Madrid 2026

Una de las zonas donde más gente suele concentrarse desde el primer día es la de Casa del Libro. No sólo por el tamaño de la caseta, sino porque aquí terminan pasando muchos de los autores más conocidos de la feria. Hoy mismo, por ejemplo, estarán firmando David Uclés y Alejandra G. Remón, así que se espera bastante movimiento durante toda la tarde.

Muy distinta, aunque también muy concurrida, suele ser la caseta de Librería Alberti. Tiene un perfil algo más literario, más de lector habitual, y este año vuelve a reunir nombres muy reconocibles. Entre ellos está Fernando Aramburu, que firma en la feria desde hoy y en esta caseta en concreto, el 7 de junio así que probablemente vuelva a reunir una de las colas más largas del día.

Otra parada bastante habitual es Librería Serendipias, una de las casetas más buscadas por quienes leen fantasía, juvenil o autores internacionales. Allí suelen mezclarse lectores muy jóvenes con coleccionistas de firmas y bastante ambiente alrededor de cada sesión. Hoy, sin ir más lejos, pasa por allí Axie Oh.

Si lo que buscas es novela histórica o autores con bastante tirón comercial, merece la pena acercarse a Librería Áurea Clásicos, donde firma Marcos Chicot. No suele ser de las casetas que acumula más colas, pero sí mantiene bastante movimiento constante durante toda la jornada. Y luego están las casetas menos conocidas, que muchas veces terminan siendo las más interesantes. Editoriales pequeñas, sellos independientes o librerías especializadas donde es más fácil encontrar cosas distintas y hablar con calma con la gente que está detrás de los libros.

Este año, además, la feria vuelve a apostar por espacios alternativos como «Indómitas», dedicado a propuestas editoriales menos convencionales y que suele atraer a lectores que buscan algo diferente a los grandes superventas. y hay otro detalle que se repite mucho en El Retiro y es entrar buscando una caseta concreta y acabar comprando en otra totalmente distinta. La feria funciona bastante así.

¿Cuál es el horario de las casetas de la Feria del Libro?

El horario cambia ligeramente entre semana y fines de semana, algo importante si quieres evitar las horas con más gente. De lunes a viernes, las casetas abren de 10:30 a 14:00 horas y vuelven a abrir por la tarde de 17:00 a 21:00 horas. Los sábados y domingos, el horario de mañana se amplía hasta las 15:00 horas, mientras que el tramo de tarde sigue igual, hasta las 21:00.

Los momentos más tranquilos suelen ser justo al abrir y a última hora de la tarde. En cambio, las tardes del fin de semana y las firmas más mediáticas son las que más gente concentran.

Cuánto cuesta la entrada a la Feria del Libro 2026

Entrar a la Feria del Libro de Madrid es completamente gratis, es decir, no hace falta comprar entrada ni reservar acceso para recorrer las casetas o asistir a las firmas. Simplemente puedes entrar al recinto y pasear libremente durante todo el horario de apertura. Eso sí, algunas firmas muy concretas funcionan con tickets repartidos en las propias casetas, especialmente cuando se espera mucha afluencia. En cualquier caso, la mayoría se organizan por orden de llegada.

Cómo llegar a la Feria del Libro de Madrid

La feria se celebra en el Paseo de Coches del Parque de El Retiro, una de las zonas mejor conectadas de Madrid. La forma más cómoda de llegar sigue siendo el transporte público, sobre todo hoy, que además coincide con otros grandes eventos en la ciudad.

Las estaciones de Metro más cercanas son:

Metro de Madrid Retiro (Línea 2)

Ibiza (Línea 9)

Príncipe de Vergara (Líneas 2 y 9)

Estación del Arte (Línea 1)

También es bastante habitual llegar caminando desde Atocha o Recoletos si vienes en Cercanías. Ir en coche no es imposible, pero sí poco práctico estos días. Entre el tráfico, las restricciones y la falta de aparcamiento cerca del Retiro, probablemente tardes más buscando sitio que recorriendo las casetas y piensa además que la Feria este año coincide con la visita del Papa León XIV y los conciertos de Bad Bunny de modo que moverse por la capital en coche se complicará todavía más.