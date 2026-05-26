Feria del Libro en Madrid 2026: siete libros para comprar y leer en el borde de la piscina

Llega el verano y la mayor parte de nuestro tiempo lo dedicamos a la lectura, sobre todo si somos personas que se entusiasman con el tándem de piscina y libros. Es momento, entonces, de poner en marcha la Operación Lectura y conocer qué títulos no nos podemos perder, sobre todo ahora que empieza la Feria del Libro de Madrid 2026, unos días donde se habla de autores, novedades y ventas en el sector.

Historias con heridas abiertas

El cabello de Venus, de Mijaíl Shishkin, es una de las grandes novelas de la temporada. En una oficina de asilo en Suiza, un intérprete escucha cada día a quienes han escapado del infierno. Las voces que traduce —refugiados rusos que traen consigo guerras, pérdidas y heridas innombrables— lo alcanzan como un golpe: cada historia es un nuevo peso que carga sobre los hombros. Pero su propia vida tampoco está intacta. Entre un amor que desapareció, un hijo al que solo puede escribir en su imaginación y un pasado repleto de ausencias, él mismo comienza a resquebrajarse.

La realidad y la ficción se mezclan en un retrato deslumbrante del exilio y la memoria. Entrevistas, diarios, mitos y recuerdos se entrelazan como hilos de un mismo tejido, donde el horror convive con la belleza y la palabra se convierte en el único refugio posible.

Para los amantes del mundo antiguo…

Historia de los Ptolomeos. La caída de Egipto y el ascenso de Roma, el singular ensayo de Guy de la Bédoyère. El autor nos invita a mirar más allá de los mitos de Hollywood, que a menudo han presentado versiones tan edulcoradas como fantásticas.

Con un estilo que combina la precisión del bisturí académico con la agilidad del mejor thriller político, el autor reconstruye el ascenso y la caída de una dinastía que comenzó con un general de Alejandro Magno y terminó con el suicidio de la mujer más famosa de la historia: Cleopatra VII.

Otro título más: Historia de las expediciones prohibidas en el Extremo Oriente, de Fernando Ballano. El historiador desentierra las misiones secretas de los aventureros que, bajo disfraces de monjes o mandarines, penetraron en los reinos más herméticos de Afganistán, Asia Central, el Tíbet y China.

A través de una investigación exhaustiva, Ballano nos traslada a una época donde el espionaje y la exploración eran dos caras de la misma moneda. En sus páginas, el lector descubre que la historia de Asia no se escribió solo en los palacios, sino en las rutas de contrabando y en los pasos de montaña donde se jugaba la vida en cada control fronterizo.

Sobre relaciones humanas…

Primero llega el silencio, de Ioana Maria Stăncescu, te roba el corazón. Este es un relato sobre recomponerse, sobre seguir, a pesar de todo lo que pueda sucedernos. Es la historia de una mujer que intenta empezar de nuevo, una hija que empieza a alejarse y una madre con la que cada conversación termina en una pelea. Y, claro, una historia familiar, cargada de ironía, que nadie se ha atrevido a contar hasta el final.

Dora trabaja desde casa, vive sola y trata de mantener a flote una relación cada vez más frágil con su hija adolescente. Entre ambas se interpone la sombra de una historia familiar repleta de hombres que desaparecen y de mujeres que han aprendido a vivir sin hacer ruido y a callarse ante todo.

Mientras intenta recomponer su vida sentimental (entre el cansancio cotidiano y los constantes malentendidos con su propia madre), Dora se enfrenta a una pregunta inquietante: ¿hasta qué punto estamos condenados a cargar los errores de quienes nos precedieron?

A través de las vivencias de tres generaciones de mujeres, la autora compone una novela íntima y vibrante, cargada de humor negro y de mucha mala leche, sobre la dificultad de comunicarse, el peso de lo que no se dice y la posibilidad —siempre tentadora— de romper el círculo de aquello que nuestras familias nos imponen sin haberlo elegido.

…y el despiadado paso del tiempo

Toni es la primera novela de Rumena Bužarovska y quizá su libro más feroz y despiadado: una sátira de altísima precisión moral, una comedia negra sobre la masculinidad herida, el autoengaño y la infinita capacidad de algunos hombres para convertirse en víctimas de su propia miseria.

El protagonista es un antiguo roquero de Skopie, funcionario de televisión, seductor de saldo, narcisista irredento y experto en no asumir jamás la culpa, atraviesa la crisis de los cincuenta con toda la arrogancia de quien aún se cree irresistible mientras el mundo hace tiempo que ha seguido adelante sin él.

Unas vacaciones desastrosas, una cadena de accidentes, varias pérdidas y una sucesión de pequeños derrumbes domésticos y sentimentales irán despojándolo de todo aquello con lo que sostenía su vanidad: la fantasía de virilidad, la nostalgia del padre, la coartada romántica, la comodidad de ser siempre el centro de atención.

Narrada desde una proximidad cruel, Toni se interna en la conciencia de un hombre ridículo, pueril y, no obstante, dolorosamente reconocible. Rumena Bužarovska disecciona, con su acostumbrada mezcla de lucidez despiadada, hiperrealismo y humor cáustico, la íntima fragilidad del macho contemporáneo, atrapado entre el resentimiento, la confusión, la decadencia física y la dependencia absoluta de las mujeres a las que menosprecia.

Por favor, un poco de humor

Pablo Carbonell regresa a las librerías con Jesús, qué vida llevo. Conversaciones con el hombre que siempre va conmigo, un libro inclasificable, provocador y lleno de inteligencia emocional en el que el artista gaditano dialoga con la fe, la culpa, el deseo, la educación católica y la necesidad humana de trascendencia.

Lejos del ensayo religioso convencional, Carbonell edifica un relato confesional, irónico y hondamente literario en el que conviven la memoria familiar, la cultura popular y las grandes preguntas espirituales. Conforme avanza el libro, el tono se vuelve más íntimo, más sereno y luminoso, acercándose a una idea de espiritualidad intensamente humana, ligada al amor, la compasión y la necesidad de encontrar el verdadero sentido.

Humor y epifanías que duelen

Cepillar al gato de Jane Campbell es una de las grandes revelaciones de la literatura inglesa reciente. Un libro de cuentos radical, luminoso y profundamente literario, en el que el deseo (físico, erótico y emocional) atraviesa la vida de mujeres mayores con una libertad y una intensidad poco frecuentes en la literatura contemporánea.

¿Quién escribe sobre el deseo de las mujeres mayores? ¿Quién se atreve a hablar del placer, del amor, del sexo —del cuerpo que aún arde y tiembla— más allá de los setenta años? Jane Campbell lo hace, con una voz brillante, traviesa, melancólica y ferozmente lúcida. Y lo hace por primera vez a los ochenta años, con esta colección de cuentos que ha sido saludada en el Reino Unido como una revelación.

En los trece relatos de Cepillar al gato —entre ellos el que da título al libro, una pequeña joya sobre el roce de una lengua felina y la memoria del deseo— hay mujeres que se enamoran de otras mujeres, hay hospitales geriátricos donde prende la chispa del amor, hay cuerpos gastados que recuperan la ternura, la excitación, la rabia. Hay humor, hay poesía, hay epifanías que duelen.