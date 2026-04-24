Los cinco libros que (os aseguro) que no vais a poder dejar de leer

El Día del Libro se celebró esta misma semana, siendo Sant Jordi en Cataluña una de las fiestas grandes del año. En OKDIARIO hemos hecho una selección personal de algunos libros que son imprescindibles en estos momentos, algunos son novedades muy amenas y otros ya tienen algunos años, como es el caso de la publicación de Genoveva Tussel, pero que tienen mucho peso en este momento para comprender algunos asuntos de actualidad, como veremos.

1.- Hasta que te quedes, de Manuel Marlasca

Este libro firmado por Manuel Marlasca es una supernovedad de 2026, ya que apenas lleva unos días en el mercado. El periodista, al que estamos acostumbrados a ver en televisión o escuchar en la radio hablando de sucesos, se ha lanzado al mundo de la novela y ha publicado Hasta que te quedes (Destino).

Es una historia de novela negra protagonizada por Jimmy Valle, un veterano investigador que lidera el Grupo X de la Brigada de Policía Judicial de Madrid, al cual le acaban de asignar uno de los llamados Cold Cases (o casos sin resolver). A Valle le acompañan otros investigadores con experiencia: Julia Zaldívar, recién llegada de un destino internacional; Paula Vicente, una inspectora tenaz y preparada que, además, busca un nuevo equilibrio vital, y el subinspector Luis Mangas, acumula achaques y frustraciones.

El primer caso que les dan es la desaparición de una joven que parecía haberse marchado por voluntad propia. Pero las nuevas pistas halladas por el Grupo X apuntan a un mundo de las partidas de póquer clandestinas, en las que nadie juega limpio. Mientras siguen su rastro, un golpe inesperado pondrá a prueba al grupo como nunca antes y los llevará a una segunda investigación, esta vez con una implicación emocional imposible de esquivar.

Estas páginas muestran que Marlasca ha pasado mucho tiempo en contacto con fuentes de la Policía y la Guardia Civil, se nota en el lenguaje que usa en la historia que ha departido en millones de ocasiones con los agentes. Y muestran también que los investigadores que están al frente de casos policiales son profesionales que también tienen vidas emocionales complicadas e historias personales que no siempre quieren compartir.

2.- El Guernica recobrado, de Genoveva Tusell

El Guernica recobrado de Genoveva Tusell es un libro de 2017, es verdad, pero imprescindible en este momento para comprender cómo era percibido Picasso como artista durante el franquismo, cómo fueron las gestiones de encargo del Guernica para la Exposición Internacional de París en 1937 por parte de la II República y qué gestiones se llevaron a cabo para traer de vuelta a España desde Nueva York este gran mural en 1981.

El Guernica, como sabemos, está hoy en el centro de la polémica. El Gobierno vasco ha pedido por tercera vez desde que llegó a Madrid que presten la obra de Picasso unos meses al Museo Guggenheim de Bilbao, en este caso con el fin de conmemorar los bombardeos de la localidad de Vizcaya por la Legión Cóndor durante la Guerra Civil. El Ministerio de Cultura se ha negado al préstamo, apoyando su negativa en un claro informe sobre de los conservadores del Museo Reina Sofía: la obra puede dañarse de forma irreversible con el traslado y desaconsejan rotundamente el préstamo.

En este libro, la profesora de Historia del Arte de la UNED e hija de Javier Tusell, director general de Patrimonio Artístico, Archivos y Museos durante el traslado del Guernica desde el MOMA de Nueva York a España, nos relata aspectos fundamentales que nos ayudan a conocer de primera mano qué supuso para España el regreso de la obra del arte universal.

El mural permaneció en el Museum of Modern Art de Nueva York hasta su llegada a España en 1981, en un momento trascendental para nuestra democracia. Y es que la devolución del Guernica supone el final de un largo proceso que va desde la gestación del cuadro hasta las negociaciones para su traslado a España, revistiendo una gran importancia desde el punto de vista de la recuperación de nuestro patrimonio artístico, y marca el final de la transición política y cultural tras los años de dictadura.

Relata Tusell, además, las nulas relaciones del artista con el régimen franquista, que le consideraba un enemigo político por su militancia comunista y su apoyo a la causa republicana. Eso sí, esta visión no impidió que Franco diera su visto bueno en 1968 a la primera reclamación oficial del cuadro.

3.- Comerás flores, de Lucía Solla

El debut de Lucía Solla ha sido estupendo: buena acogida por parte de los lectores y un sello de prestigio. En Comerás flores, la autora retrata la relación absolutamente tóxica y de maltrato que Marina (25 años) vive con Jaime, un guapo egocéntrico y narcisista 20 años mayor que ella.

Al comienzo de sus páginas, todo parece una historia más. Chico conoce a chica, se gustan y tienen amoríos. Pero no, para nada, hay más, mucho más. Solla expresa en Comerás flores unas emociones y unos sentimientos intangibles complicados de describir; por eso, si en algún momento has conocido a un Jaime como este Jaime, te sonarán muchas cosas de las que hace y cómo las hace.

Es el retrato vivo de una relación desigual donde una Marina joven y deslumbrada se deja arrastrar a una vida que termina no queriendo y de la que no sabe –ni sabe si quiere– salir. Y que la destruye.

Es una novela donde hay manipulación, violencia que no se percibe, ansiedad, lágrimas y también mucha amistad. Se lee fácil y merece la pena dedicarle un rato.

4.- Las vidas de Elena, de María Fasce

Las vidas de Elena trata el duelo por la muerte, pero no por una cualquiera. Es verdad que todas las pérdidas duelen y desgarran, la ausencia de alguien a quien queremos es una pu****, pero perder a un hijo debe ser una vivencia de la que nadie sale recuperado por completo.

En esta novela, María Fasce explora el dueño de una madre tras la muerte trágica de su única hija. La protagonista, Elena, está sola en un país que no es el suyo y confía ciegamente en las recomendaciones de su terapeuta, también rival y amiga.

Sumida en la más honda depresión, un insólito accidente en el aeropuerto despertará el hilo de una intriga con Lina, una mujer en donde encontrará un espejo de la vulnerabilidad en la adultez, aunque también un paso necesario para el renacimiento del deseo, el sexo, la ternura y la comprensión de que su hija solo sigue viva en su memoria.

5.- Malditos, de Arturo del Burgo

Por último, vamos a cerrar esta pequeña lista de libros con Malditos, de Arturo del Burgo, la nueva novela que nos pega a la silla para disfrutar de una historia de un asesino en serie inmerso en una élite privilegiada.

En principio, la trama se desarrolla en 1996 en San Sebastián. En la playa aparece una escultura de arena que oculta el cadáver de una joven estudiante. En la frente, la chica tiene una palabra grabada a fuego: EXLIBRIS. Desde entonces, cada cuatro años, en el mes de junio, el asesino repite su ritual. Secuestra, tortura, viola y asesina a una joven, y le marca la frente con el mismo sello. La prensa los bautiza como los crímenes del librero.

Con la capacidad de viaje que brinda la escritura, Del Burgo nos lleva hasta junio de 2024 en Madrid. En este momento, a Renata Blasco, subinspectora de la Policía Nacional, acaban de levantarle su enésimo expediente disciplinario. Es violenta, inestable y con una alarmante falta de empatía; pero también brillante y eficaz, es una agente implacable. Por eso le asignan un caso imposible: adelantarse a un asesinato que aún no se ha cometido.

En esta misión, Renata Blasco tiene la ayuda de Vera Durán, una antigua inspectora que ha liderado el caso casi tres décadas, un caso casi imposible de resolver y que causa grandes estragos humanos y traumas sociales. Siete crímenes sin resolver pesan sobre su conciencia y no está dispuesta a cargar con uno más.

Una novela de tintes negros que engancha y que va a hacer pasar un tiempo espléndido a los aficionados a este tipo de género. Del Burgo tiene publicadas dos novelas más: No mientas y Un lugar al que volver.