La polémica está servida. El Gobierno vasco quiere exhibir temporalmente el Guernica de Picasso en el Museo Guggenheim de Bilbao, pero el Museo Reina Sofía se niega en rotundo a su traslado. El argumento es claro: la obra podría sufrir daños irreversibles durante el viaje, tal y como concluye un informe elaborado por su equipo de expertos.

¿Hay algo más allá de un análisis meramente formal y técnico? Probablemente, sí. Y sería lógico. El Guernica de Picasso no es sólo un mural más que se expone en la Colección del Reina Sofía. No, no es sólo eso, es mucho más. Es la gran estrella de la pinacoteca madrileña. De hecho, gran parte de la afluencia de los millones de visitantes que llegan cada año, lo hacen con la única intención de ver esta espléndida obra de Picasso de 1937, elaborada ad hoc por el artista para el Pabellón Español de la Exposición Universal de París del citado año.

¿Prestaría de forma temporal el Museo del Prado su obra más visitada? No tengo certezas, pero tampoco tengo dudas. El museo no prestaría jamás Las Meninas de Velázquez. De hecho, nunca ha prestado esta obra para ninguna exposición temporal o institucional. La Sala de Las Meninas es la más visitada del museo y el gran icono del Prado, a pesar de tener otros lienzos maravillosos de los grandes maestros de la pintura española, como Goya o El Greco, entre otros.

«Las vibraciones inevitables en los transportes de obras de arte pueden provocar nuevas grietas, levantamientos y pérdidas de la capa pictórica, así como desgarros», concluye el informe sobre el estado de la obra del Departamento de Conservación-Restauración del Museo Reina Sofía. Un análisis con fecha de 25 de marzo de 2026 que ha sido, además, acompañado con imágenes detalladas del mural de Picasso.

«Es una obra especialmente sensible»

«En este momento la obra se mantiene en condiciones estables gracias a un riguroso control de las condiciones ambientales», dicen los expertos. Destacan, además, que «de cara a un posible traslado, su formato, naturaleza de los elementos que la componen y estado de conservación, junto con los numerosos daños sufridos a lo largo del tiempo, la hacen especialmente sensible a todo tipo de vibraciones que son inevitables en los transportes para obras de arte». Unas vibraciones, indica el informe, que «podrían generar nuevas grietas, levantamientos y pérdidas de la capa pictórica, así como desgarros en el soporte, por lo que se desaconseja rotundamente su traslado».

Los daños de los traslados de los primeros años

Uno de los factores «clave» para comprender la evolución del estado de conservación del Guernica es el estudio de los traslados a los que fue sometido en los primeros años, que motivaron sucesivos tratamientos de restauración entre 1943 y 1957. Ese año, Jean Volkmer, fundadora y restauradora jefa del Departamento de Restauración del MoMA, «consolidó la capa pictórica mediante la aplicación de una mezcla de cera-resina por el reverso».

Tras este tratamiento, la obra realizó un nuevo tour por EEUU, después del cual, «debido a la preocupación por el deficiente estado del Guernica, se decidió no volver a moverlo hasta que regresara a España», quedando «definitivamente» instalado en el museo neoyorquino con la aprobación de Picasso, que rechazó peticiones para viajar a Londres (1960) y París (1967).

En cuanto a la capa pictórica, se señalan «frecuentemente alteraciones tales como grietas, craquelados y microfisuras atribuidas mayoritariamente a las tensiones provocadas por los numerosos enrollados, traslados y manipulaciones durante sus años de itinerancia».

Por otro lado, se recuerda que en 2018 se publicaron nuevos análisis químicos que identificaron «un medio oleorresinoso presente en las pinturas industriales comerciales de los años 30», cuya mezcla con óleo «supone una fragilidad añadida a la capa pictórica», ya que «aumentan su rigidez y posibilidad de craquelarse con el paso del tiempo», un factor crítico a tener en cuenta al exponer la obra a vibraciones. Además, se registran «pérdidas, desfibrados, manchas, orificios, reintegraciones, repintes, suciedad y restos del acto vandálico que sufrió en 1974».

El Reina Sofía siempre ha dicho no