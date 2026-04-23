Por qué el Día del Libro se celebra el 23 de abril: origen, fechas y el significado de regalar una rosa

Este jueves 23 de abril se celebra el Día del Libro y, aunque no es festivo, sí se nota en muchas ciudades. De hecho, dependiendo de donde vivas es fácil que encuentres librerías con más movimiento de lo habitual, firmas de autores, actividades en colegios y en lugares como Barcelona, donde coincide con Sant Jordi, el ambiente cambia por completo con las calles llenas de libros y rosas.

Y es que esta no es una fecha cualquiera ya que dedicarle un día a los libros es algo muy especial, per no sólo ya que el hecho de que sea el 23 de abril no es algo baladí, sino que tiene una historia concreta, con cambios de calendario, decisiones editoriales y una elección que terminó consolidándose con el paso del tiempo. De hecho, el Día del Libro no siempre se celebró ese día. Por este motivo, saber de dónde viene y por qué se fijó precisamente el 23 de abril ayuda a entender cómo una iniciativa que nació en España acabó extendiéndose hasta convertirse en una celebración internacional.

Origen e historia del Día del Libro

La primera edición del Día del Libro se celebró el 7 de octubre de 1926 y la fecha fue elegida porque se creía que ese día había nacido Miguel de Cervantes. Una elección que tenía sentido en su contexto, pero no terminó de funcionar del todo, de modo que con el paso de los años se buscó una alternativa más sólida, con mayor carga simbólica.

El cambio llegó entonces en 1930, cuando se decidió trasladar la celebración al 23 de abril al entrar en juego varios factores. Por un lado, la vinculación con la literatura universal; por otro, la coincidencia con la festividad de San Jorge, muy arraigada en lugares como Cataluña, donde ya existía la costumbre de regalar una rosa. Y a partir de ese momento, la jornada se fue asentando poco a poco en España. No de forma inmediata ni uniforme, pero sí constante. De este modo, librerías, editoriales y entidades culturales empezaron a incorporarla a su calendario, y con los años acabó convirtiéndose en una cita reconocible.

Pero el salto internacional no llegó hasta mucho después. En 1995, la UNESCO aprobó oficialmente el 23 de abril como Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. La propuesta había sido impulsada por la Unión Internacional de Editores y contó con el respaldo del Gobierno de España. Desde entonces, la celebración se extendió a más de cien países.

Fecha del Día del Libro 2026

A diferencia de otras celebraciones que cambian según el calendario, el Día del Libro se mantiene fijo. Siempre es el 23 de abril. En 2026 cae el próximo jueves. Esto, en la práctica, hace que muchas actividades se organicen en torno a ese día, aunque no se limiten sólo a esa fecha. En colegios, por ejemplo, es habitual que se adelante o se alargue durante la semana. En el ámbito cultural ocurre algo parecido: presentaciones, ferias o encuentros pueden extenderse varios días. Pero el eje sigue siendo el mismo. El 23 de abril concentra la mayor parte de los actos y sigue funcionando como referencia clara.

Cómo se celebra el Día del Libro

El 23 de abril no se vive igual en todos los sitios, y probablemente ahí está parte de la gracia ya que no existe una fórmula cerrada ni un programa único que se repita en cada ciudad, aunque sí hay costumbres que se han ido consolidando con los años. En Cataluña y Barcelona, sobre todo, el día se transforma bastante. Las calles en el centro, se llenan de puestos de libros y de rosas, y el movimiento es constante desde primera hora. No es sólo gente comprando, también hay autores firmando, lectores curioseando y ese intercambio tan característico de libro y rosa que sigue muy presente cada Día del Libro o Sant Jordi.

En Madrid el ambiente es distinto, quizá más repartido. No se concentra tanto en un solo punto, pero sí hay actividad en muchos espacios a la vez. Librerías con firmas, bibliotecas organizando actos, presentaciones que se alargan durante todo el día y en muchos casos sirve como antesala de la Feria del Libro, que llega semanas después.

Fuera de esas grandes ciudades, el Día del Libro también tiene su propio ritmo. En librerías más pequeñas, en centros culturales o en colegios, se organizan actividades más cercanas: desde intercambios de libros hasta talleres o lecturas en grupo. Es un enfoque menos masivo, pero bastante más directo. Y si se mira fuera de España, la idea se repite con matices. No se celebra exactamente igual en todos los países, pero sí hay un punto en común: aprovechar la fecha para dar visibilidad a los libros y recordar, aunque sea por un día, el papel que tienen dentro de la cultura.

Por qué el Día del Libro se celebra el 23 de abril

El 23 de abril se eligió por su vínculo con varios nombres clave de la literatura. En torno a esa fecha de 1616 murieron Miguel de Cervantes, William Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega, lo que acabó dándole un valor simbólico. No fue una coincidencia exacta. Cervantes falleció el 22 y fue enterrado al día siguiente, y Shakespeare murió según el calendario juliano, que no coincide con el actual. Aun así, la referencia se mantuvo.

Cuando la UNESCO fijó en 1995 el Día Mundial del Libro, optó por esta fecha por lo que representaba. Más que una cuestión precisa, se buscaba un día reconocible ligado a la literatura.