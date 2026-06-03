Psicología

Qué significa escribir mezclando mayúsculas y minúsculas en mensajes de Whatsapp, según la psicología

Situaciones de nerviosismo, entusiasmo, estrés o incertidumbre pueden influir en la escritura

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Mensaje de whastapp
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Carla Abadía Betrán
  • Carla Abadía Betrán
  • Carla Abadía Betrán (Huesca, 2003) periodista especializada en SEO. Actualmente, continúa ampliando sus conocimientos en marketing y tiene experiencia en medios de referencia como La Razón, además de participar en diversos proyectos en redes sociales.

Quizá te sientas identificado con esa forma de escribir en la que se mezclan letras mayúsculas y minúsculas y pienses que responde únicamente a una cuestión estética. Lo cierto es que este hábito puede revelar aspectos y condiciones mucho más profundas relacionadas con la personalidad, la necesidad de diferenciarse e incluso determinados estados emocionales.

La letra de cada persona es única y la forma en que escribimos puede ofrecer datos sobre nuestros hábitos e incluso nuestra forma de ver el mundo.

La escritura como diferenciación del resto

Las personas que siguen este tipo de patrón les gusta hacer las cosas a su manera. En muchos casos, esta forma de escribir puede ser una manera de mostrar personalidad propia y de salirse de lo habitual, sin necesidad de decir una sola palabra.

Este hábito aparece con frecuencia en personas creativas, con inquietudes artísticas o que disfrutan expresándose de maneras diferentes del resto de las personas. Más que seguir las normas al pie de la letra, prefieren dejar su sello personal y mostrar aquello que las hace diferentes.

¿Creatividad o necesidad de destacar?

Mezclar mayúsculas y minúsculas en una misma palabra o frase puede ser más que una simple forma de escribir. Es habitual en personas con una personalidad creativa, inquieta y poco amiga de seguir las normas establecidas.

También puede estar relacionado con una mente dinámica, en la que las ideas no cesan y la escritura acaba reflejando ese ritmo acelerado.

En muchos casos, esta forma de expresarse surge de manera natural y ayuda a destacar ciertas palabras, llamar la atención o dejar una huella personal en aquello que se escribe.

La influencia de las emociones

Nuestra forma de escribir no siempre es la misma. Cuando atravesamos momentos de estrés, nervios o emoción es habitual que haya detalles de la escritura que cambien sin que nos demos cuenta. La manera de trazar las letras, el tamaño o incluso esta mezcla de estilos puede verse influida por cómo nos sentimos en ese momento.

Para entender qué pueden significar realmente, es importante tener en cuenta la personalidad, las circunstancias y el estado emocional de cada persona.

No solo tiene significado psicológico

No solo hay que basarse en la personalidad a la hora de fijarnos en cómo escribe cada persona. Las redes sociales tienen gran peso en las nuevas formas de escribir, y en muchos casos, mezclar estas es simplemente una tendencia que muchas personas adoptan porque la ven a diario en internet o en su entorno más cercano.

Este hábito puede tener significados diferentes según la persona, la frecuencia con la que lo utiliza o el contexto en el que escribe.

 

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