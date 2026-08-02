Adiós a las barbacoas de ladrillo: según los arquitectos, una nueva opción más compacta se convertirá en tendencia en los jardines en 2026

Según los arquitectos, una nueva opción arrasa entre los amantes de las barbacoas, más compacta se convertirá en tendencia en los jardines en 2026. Las barbacoas de ladrillo están viviendo sus últimos días de esplendor, en especial en estos días en los que tocará ver qué es lo que puede pasar en estos días. Es hora de dejar salir lo mejor de un diseño que impacta con fuera en los jardines este 2026. Una novedad que, sin duda alguna, acabará marcando una diferencia importante en ese espacio exterior en el que pasamos más tiempo de lo que nos imaginaríamos.

Los arquitectos tienen muy claro qué opción más compacta, ideal para jardines o terrazas pequeñas nos puede ayudar a tener una actividad al aire libre para la que necesitamos estar preparados. Una buena barbacoa libera la cocina y nos permite comer una serie de detalles que nos ayudarán a marcar estos detalles que pueden acabar siendo la mejor opción posible. Estas barbacoas de ladrillo que tenemos en casa quizás pueden desaparecer en estos días en los que realmente queremos descubrir lo mejor de una herramienta que deberemos empezar a ver llegar a toda velocidad.

Estas barbacoas pueden convertirse en la alternativa a las de ladrillo

Hacer una barbacoa de ladrillo hasta hace muy poco era la opción más recomendable para poder conseguir un buen básico que quizás le dará vida a nuestro jardín o terraza. Esta inversión que hasta hace unos años era algo imprescindible, quizás puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días.

Esta alternativa al ladrillo podría acabar siendo el que nos dará un espacio de más y reducirá el coste de la instalación de este elemento que queda fijo y resistente, pero suele ocupar espacio. En las casas actuales, lo que se acaba necesitando es más y más sitio en el que estar todos juntos o colocar algunos elementos que sean de utilidad.

Entre ellos, no puede faltar una alternativa al ladrillo que puede acabar siendo parte de un pasado que será el que nos dará un giro radical importante. Estos días en los que podremos empezar a visualizar esta novedad que los arquitectos se encargan de poner en práctica. Es hora de saber qué es lo que puede esperarnos con una decoración de jardín que puede convertirse en la mejor opción posible para estos días.

Según los arquitectos, una nueva opción más compacta se convertirá en tendencia en los jardines en 2026

Esta nueva opción más compacta se convertirá en tendencia en los jardines y terrazas españoles en este 2026. Los arquitectos no tienen dudas de lo que nos estará esperando cuando lo que buscamos es funcionalidad, estilo y un elemento práctico que puede ser el que mejor se adaptará a nuestras necesidades y también presupuesto.

Tal y como nos explican los expertos de Consaborahumo: «Es una excelente decisión! Las barbacoas encastrables son una solución elegante y duradera que eleva tu experiencia de cocina al aire libre. Su diseño se integra a la perfección con la estructura, ofreciendo un aspecto profesional y una funcionalidad superior. Pero, con tantos modelos, materiales y características disponibles, ¿cómo puedes estar seguro de que tomas la decisión correcta? Esta guía te ayudará a elegir la barbacoa encastrable ideal según el tamaño de tu espacio, tus hábitos de cocina y tus preferencias».

BARBACOAS ENCASTRABLES DE CARBÓN. Si eres un purista del sabor ahumado, el carbón es tu mejor aliado. Estas barbacoas son ideales para quienes disfrutan del ritual tradicional de encender el fuego, controlar las brasas y saborear el auténtico aroma a parrilla. El carbón vegetal de marabú es una excelente opción por su larga duración y gran poder calorífico.

BARBACOAS ENCASTRABLES DE GAS.Para quienes valoran la comodidad y la rapidez, el gas es la opción perfecta. Con un simple botón, tu barbacoa estará lista en minutos, permitiéndote empezar a cocinar sin complicaciones. Además, estas unidades suelen contar con quemadores de acero inoxidable, encendido automático y un control de temperatura mucho más preciso. Son ideales para quienes cocinan con frecuencia y buscan resultados consistentes».

Siguiendo a estos expertos dependiendo de la forma de cocinar, podremos optar por una u otra barbacoa de este tipo: