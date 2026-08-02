Los cuadrados de colores que hay en el fondo de los cartones de leche: ¿para qué sirven y por qué algunos los tienen y otros no?

Estos cuadrados de colores que hay en el fondo de los cartones de leche pueden tener un significado que quizás desconocemos. Estamos viviendo unos días en los que quizás tendremos que aprender de cada ingrediente que llega a nuestra cocina y de las formas de aprovecharlo al máximo o de conocerlo. En definitiva, estamos ante un descubrimiento de una especie de código secreto que estos elementos no ofrecen. Estos colores de los cuadrados pueden convertirse en una opción de lo más curiosa.

El fondo de los cartones de leche esconde un poderoso secreto. Uno de los elementos básicos de la cesta de la compra que podría acabar siendo una alternativa de lo más necesaria para toda la familia. Solemos escoger la leche en función de unas determinadas marcas o gustos, pero quizás, a partir de ahora, vamos a tomar una importante decisión con respecto a estos códigos que quizás hasta ahora no hubiéramos tenido en cuenta. Es hora de conocer un poco mejor para qué sirven este indicador que encontramos en los cartones de leche.

En el fondo de los cartones de leche hay unos cuadrados de colores

Unos cuadrados de colores se esconden en unos cartones de leche que pueden convertirse en la antesala de algo más. Con la mirada puesta a unos cambios que pueden acabar de ayudarnos a conocer un poco mejor que puede convertirse en la antesala de algo más.

Es momento de conocer lo que puede pasar cuando descubrimos un secreto a voces. Los expertos que conocen la clasificación de los cartones de leche o de zumos. Estos envases que nos sirven para depositar las bebidas que van más allá del plástico.

Ahora en verano tocará estar muy pendientes de estas bebidas que, sin duda alguna, pueden acabar siendo la mejor opción posible en estos días que hasta la fecha no sabíamos. Estas bebidas que van bien guardadas y que nos permiten obtener un buen básico puede acabar convirtiéndose en la antesala de algo más.

De este código secreto que a partir de ahora vamos a empezar a ver llegar y que puede acabar siendo el mejor aliado posible, de estos cambios que quizás hasta ahora no sabíamos que podríamos tener por delante. Nunca más un cartón de leche será visto de la misma manera.

Para qué sirven y por qué algunos los tienen y otros no

Algunos los tienen y otros no, sabremos el motivo por el que algunos cartones tienen estos cuadros de colores y otros no. Estos expertos nos explican los motivos por los que tendremos que ver con otros ojos estos cuadrados de colores que tienen estos cartones de leche o de zumo.

Los expertos de Caseprintsolutions nos explican que: «Sabemos lo que está pensando. ‘Qué hay de malo en contenedores de plástico y Tetra Pak?’ Bueno, las botellas de leche de plástico generalmente están hechas de polietileno de alta densidad (HDPE), que no se biodegrada en los vertederos y pierde algo de su resistencia a la tracción cuando se recicla. Y los cartones de Tetra Pak, aunque son razonablementesostenibles, requieren una instalación de reciclaje dedicada ubicada en Brasil, debido a su laminación recubierta de plástico y los elementos de aluminio que contienen. Cabe señalar que los cartones de HDPE y Tetra Pak son materiales algo difíciles de codificar con fechas de caducidad y números de lote, al menos hasta hace poco gracias al nuevo desarrollo de tintas por parte de varios proveedores de Inkjet».

Siguiendo con la misma explicación: «Probablemente, la parte más difícil de introducir un nuevo tipo de envase de leche es lograr que al consumidor le guste el cambio. Que es lo que hace que GreenBottle sea un diseño tan astuto. Tiene el aspecto de un envase de leche de plástico tradicional, cuando en realidad es una bandeja de cartón con forma de botella que contiene una bolsa de polipropileno de baja densidad. Producir GreenBottle requiere un tercio menos de energía que los envases de leche convencionales. GreenBottle también tiene una huella de carbono 48 por ciento más pequeña que el plástico».

Las alternativas a estos cartones pueden llegar quizás demasiado tarde: «Del mismo modo, Jugit ofrece leche en una bolsa. Usando embalaje de la bolsa para la leche no es nueva, ya que se introdujo en varios países hace unos años pero no logró impresionar. Aparentemente, los consumidores se desanimaron por temor a que la bolsa se rompiera y les resultó difícil de usar. En el caso de Jugit, sin embargo, la bolsa está contenida en una jarra de polipropileno reutilizable y fácil de verter. Además, Jugit produce un 75 % menos de residuos que los envases de leche tradicionales».

Estos colores del envase no son más que una prueba gráfica que, sin duda alguna, deberemos empezar a tener en consideración y que representa la impresión de unos colores que llegan al cartón para explicarnos el uso de este elemento.