El truco de los japoneses para tener sus casas siempre ordenadas: sólo necesitas cartones de leche vacíos

Sólo necesitas cartones de leche vacíos, este es el truco de los japoneses para tener sus casas siempre ordenadas. No necesitamos tener grandes sumas de dinero para conseguir una casa en orden, en esencia lo que necesitamos es un plus de buenas sensaciones en estos días en los que realmente cada detalle puede ser lo que nos acompañará en estos días en los que pasaremos más tiempo en ello.

Es la época del año en el que estaremos más tiempo en casa, por lo que, quizás hasta ahora no sabíamos que tendríamos que empezar a prepararnos para un cambio de ciclo destacado. Esta casa en perfectas condiciones puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que realmente cada pequeño gesto cuenta. Podremos empezar a crear la realidad que necesitamos de una manera muy diferente. Con ciertos detalles que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a tener en consideración, por lo que, quizás tocará saber lo que puede pasar en estos días en los que cada detalle cuenta. Sólo necesitas cartones de leche vacíos para poder clasificar y tener siempre a mano tus pertenencias.

Tener sus casas siempre ordenadas con este truco de los japoneses

Los japoneses tienen fama de ser los que mantienen sus casas en perfectas condiciones. El orden representa algo indispensable para unos expertos que deben tener la casa perfecta para poder ordenar sus ideas y crear este futuro que queremos.

Con la llegada de las vacaciones, no sólo es importante disponer de la casa en perfectas condiciones. Sino que también queremos empezar a tener en breve en estos días en los que realmente cada pequeño gesto cuenta. Por lo que, hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a tener en consideración.

Ese orden que marca nuestro inicio de las vacaciones, pero también con algunos elementos que pueden hacernos el día a día más fácil. Con los correspondientes detalles que pueden acabar siendo los que nos marcarán en breve. Una situación que quizás hasta el momento no sabíamos que podríamos tener por delante.

Tener todo en su sitio es algo esencial, para poder encontrarlo fácilmente, pero también para nuestra propia tranquilidad. Una manera de cuadrar esa mente y necesidades que tendremos que empezar a ver llegar en estos días en los que todo puede ser posible.

Sólo necesitas cartones de leche vacíos

Los cartones de leche vacíos pueden acabar siendo los que nos acompañarán en estos días en los que cada detalle cuenta. Es hora de conocer una manualidad de esas que pueden crearnos todo un mundo de buenas sensaciones. Este básico empieza sólo cortando estos cartones de leche para conseguir recipientes en los que colocar esos pequeños objetos que tenemos desordenados en casa.

Lo que acaban generando estos cartones de leche pueden ser claves. Un espacio en el que colocar este tipo de detalles que acabarán marcando estos días que tenemos por delante. Un cambio de tendencia en la forma de ordenar que llega de lejos, donde cada pieza puede acabar siendo esencial.

Osoji es la palabra japonesa para definir un tipo de limpieza profunda que necesitamos aplicar una o dos veces por año. Tal y como nos explican los expertos de Mundolimpiezave:

Elimina lo que ya no sirve

Deshazte de objetos rotos, vencidos o sin uso. Lo viejo estancado bloquea la energía.

Limpieza profunda desde arriba hacia abajo

Techos, paredes, ventanas, pisos. Todo debe quedar impecable.

Ordena cada espacio con intención

Lugar por lugar: cocina, sala, baños, cuarto de almacenamiento, escritorio, área de trabajo o mercancía.

Aromatiza para atraer buena energía

Se usan fragancias frescas o cítricas que representan purificación.

Cierra el ritual con gratitud

Agradece al espacio por todo lo que te dio este año: trabajo, hogar, salud, clientes, oportunidades.

Esta filosofía de vida puede cambiarlo todo: «Para los japoneses, la suciedad no solo es física, también representa energía acumulada, preocupaciones, tensiones y asuntos sin resolver. El Ōsōji se basa en la filosofía Shinto, que busca mantener los espacios puros para que la buena fortuna pueda fluir. Por eso, al limpiar, no solo te deshaces del polvo…te deshaces de cargas emocionales».

Puedes crear una pequeña manualidad que se adaptará a tus espacios, con cartones de leche o cajas de zapatos, podremos conseguir un plus de buenas sensaciones con la ayuda de un detalle que, acabará marcando una diferencia importante.

Estos recipientes hechos en casa, pueden acabar generando más de una alegría para poner en nuestro poder un plus de buenas sensaciones que será lo que nos dará en estos días en los que realmente cada detalle cuenta. Una novedad que llega de la mano de unos japoneses que parece que saben muy bien lo que podremos conseguir con estos pequeños gestos que pueden ser claves.