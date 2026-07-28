La empresa de las hijas de Zapatero declara 2 millones de ingresos desde 2021 con sólo 5 empleados

La empresa de publicidad de las hijas del ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero, What The Fav, ha declarado una facturación total en los últimos cinco años, desde 2021, de 1,98 millones de euros con sólo cinco empleados. El ejercicio 2025, como publicó ayer este diario, fue el mejor para esta empresa, investigada en el caso Plus Ultra por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, al declarar una facturación de 570.000 euros, también con cinco empleados.

En 2021 —año en que el Gobierno rescató a la aerolínea Plus Ultra con 53 millones de euros pese a tener tres aviones—, What The Fav ya facturó 242.000 euros, cifra que aumentó a 301.000 euros al año siguiente, en 2022. En 2023, los ingresos de la empresa de las hijas de Zapatero, que se dedican a las relaciones públicas y a la publicidad online, ya ascendieron a 401.000 euros.

La empresa de las hijas de Zapatero no ha dejado de crecer y de facturar cada año más. En 2024 declaró una facturación de 471.000 euros. Y en 2025 —están firmadas el 31 de marzo de 2026— los ingresos declarados ascendieron a 570.000 euros, un 21% más que el año anterior, con cinco empleados. Es el año previo a que se conocieran los pagos recibidos por esta empresa por el pagador de Zapatero.

Se da la circunstancia de que el informe anual de What The Fav de 2025 señala que no hay hechos importantes posteriores al cierre de las cuentas, pese a que Julio Martínez fue detenido ya en diciembre de 2025, cuando la investigación estaba en un juzgado de Madrid.

Ahora las investigaciones están en la Audiencia Nacional, donde ya han declarado Zapatero y Julio Martínez, presidente de las empresas que pagaron al ex presidente del Gobierno y la empresa de las hijas de Zapatero por trabajos inexistentes.

Así lo ha declarado ante el juez Calama el pagador de Zapatero, que ha admitido que desde sus empresas -Análisis Relevante y otras- pagó a las hijas de Zapatero pese a no realizar ningún trabajo «por ser quienes son». En concreto, en 2022 dejaron de hacer trabajos para sus empresas, pero las siguió pagando tres años más a cambio de nada.

Según el auto del juez Calama —que ya ha citado a Laura y Alba Rodríguez a declarar en calidad de investigadas—, las hijas de Zapatero cobraron hasta un millón de euros de la trama del ex presidente: 561.440 euros de Inteligencia Prospectiva —una sociedad sin apenas actividad real, controlada por dos ciudadanos venezolanos—; 239.755 euros de Análisis Relevante —la consultora vinculada a Julio Martínez Martínez, amigo del expresidente—; 171.727 euros de Gate Center; y otros 12.297 euros de Thinking Heads.

Los datos de los informes anuales corroboran lo que el juez Calama considera sobre la empresa de las hijas de Zapatero. El magistrado de la Audiencia Nacional describe What The Fav como una sociedad «finalista» que «no desarrolla una actividad empresarial ordinaria», sino que habría servido como «centro de redistribución de flujos financieros» hacia el entorno del ex presidente del Gobierno.

Según Calama, What The Fav emitía facturas genéricas por «servicios de agencia» sin detallar las prestaciones y cobraba cifras que el juez considera infladas e «incoherentes con una lógica empresarial ordinaria».

Además, el magistrado de la Audiencia Nacional relata en su auto como una parte de ese dinero acabó en las cuentas personales de las hijas de Zapatero. El auto acredita que sus cuentas personales recibieron 447.095 euros procedentes de What The Fav: Laura Rodríguez Espinosa recibió 247.191 euros entre abril de 2021 y diciembre de 2025, y su hermana Alba recibió 199.904 euros entre abril de 2023 y diciembre de 2025.

En ambas cuentas figura como autorizado el ex presidente del Gobierno.