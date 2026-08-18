La Policía cifra en 2.168 los menas identificados en Ceuta desde la invasión: la capacidad de acogida de la ciudad es de 27

La Policía Nacional ha localizado, identificado y puesto a disposición del Gobierno regional en Ceuta a 2.168 menas desde la invasión del 30 de julio, según se desprende del Ministerio de Interior.

La cifra se ha incrementado en 270 menores respecto a la última difundida por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, hace cinco días tras una reunión mantenida con la Delegación de Gobierno de Ceuta, Policía Nacional y Guardia Civil.

La ciudad autónoma ha abierto instalaciones, entre ellas dos colegios, para la atención de los menores a petición del Ministerio de Juventud e Infancia. La capacidad ordinaria de acogida atribuida a Ceuta es de 27, una cifra que se encontraba ya superada antes de la entrada masiva de finales de julio.

Cabe recordar que la pasada semana, la Policía tuvo que ordenar desalojos de los cientos de menores extranjeros no acompañados que se aglutinaban a las puertas de la Jefatura Superior para que el Estado asuma su tutela y cubra sus necesidades. De hecho, el Ejército se desplegó en la zona para colaborar con los efectivos policiales en la contención de esta avalancha.

Una situación que llevó al Gobierno a asegurar la semana pasada que devolverá a Marruecos a los menas identificados pese a que desde 2018 no ha realizado ninguna devolución de este tipo al país vecino. El Ejecutivo admitió en 2025 que no se había materializado ninguna repatriación de menas al reino alauí «en los últimos años» pese al acuerdo bilateral vigente desde 2007.

«Estamos trabajando con el gobierno marroquí sobre un principio fundamental: lograr que todos los menores que están en Ceuta puedan reagruparse con sus familias en Marruecos», aseguró el pasado martes el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. «Todos y cada uno de los menores», apostilló el político socialista para añadir que esta es una «prioridad» del Ejecutivo.

Además, Bolaños transmitió que ya se habían producido «conversaciones» a «todos los niveles» con los dirigentes del país africano. En ese sentido, aclaró que la posición del Gobierno marroquí era la misma: «Que todos esos menores vuelvan con sus familias a Marruecos y, por tanto, se produzca el reagrupamiento familiar».

Pero este lunes, 17 de agosto, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, anunció en su visita a Ceuta la creación de campamentos «para la atención humanitaria» y evitó hablar de las expulsiones. Elma Saiz dijo que está «trabajando para la mejora y ampliación de los espacios de acogida» y que «se van a desplegar varios dispositivos de atención humanitaria de carácter temporal y extraordinario».

La dirigente del PSOE detalló que estarán en el parking del embolsamiento, cedido por Ceuta para tal fin, en las instalaciones de la hípica, en el antiguo campo de fútbol del cuartel de caballería y en el espacio del guano. «Esto supondrá la habilitación inmediata de 1.500 nuevas plazas» para los inmigrantes llegados a la ciudad autónoma, subrayó.